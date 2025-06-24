Согласно данным российских оппозиционных СМИ, российское предприятие "Оптрон-Ставрополь", занимавшееся производством микроэлектроники для самолетов и военной техники, остановило свою работу из-за убытков от выполнения госзаказов и долгов.
Главные тезисы
- Ущерб на заводе был вызван заниженными ценами в рамках гособоронзаказов.
- Другие предприятия также сталкиваются с серьезными проблемами из-за Минобороны РФ.
Власти РФ загнали в долги один из своих заводов
Что важно понимать, "Оптрон-Ставрополь" ранее поставляло силовые полупроводники для самолетов "МиГ", "Су", "Ту", "Сухой Суперджет" и МС-21.
Однако последние 4 месяца это предприятие больше не работает из-за колоссальных убытков и долгов.
Согласно данным СМИ, речь идет о более чем 149 млн рублей, которые накопились из-за заниженных цен в рамках гособоронзаказа.
Следует также отметить, что другие заводы также жалуются на убытки из-за ошибочного подхода Минобороны РФ.
По словам специалистов, "Оптрон" поддерживает технологии, не имеющие спроса на гражданском рынке, но которые критически важные для армии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-