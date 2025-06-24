В России остановился важный завод ВПК — известна причина
Категория
Экономика
Дата публикации

В России остановился важный завод ВПК — известна причина

Власти РФ загнали в долги один из своих заводов
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Источник:  online.ua

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, российское предприятие "Оптрон-Ставрополь", занимавшееся производством микроэлектроники для самолетов и военной техники, остановило свою работу из-за убытков от выполнения госзаказов и долгов.

Главные тезисы

  • Ущерб на заводе был вызван заниженными ценами в рамках гособоронзаказов.
  • Другие предприятия также сталкиваются с серьезными проблемами из-за Минобороны РФ.

Власти РФ загнали в долги один из своих заводов

Что важно понимать, "Оптрон-Ставрополь" ранее поставляло силовые полупроводники для самолетов "МиГ", "Су", "Ту", "Сухой Суперджет" и МС-21.

Однако последние 4 месяца это предприятие больше не работает из-за колоссальных убытков и долгов.

Согласно данным СМИ, речь идет о более чем 149 млн рублей, которые накопились из-за заниженных цен в рамках гособоронзаказа.

Себестоимость одного диода — 3600 рублей, но Министерство обороны согласовало лишь 2600. В результате предприятие понесло убытки и накопило более 230 млн рублей кредиторской задолженности. По состоянию на июнь арестованы счета, есть задолженность по зарплатам, налогам и коммунальным платежам.

Следует также отметить, что другие заводы также жалуются на убытки из-за ошибочного подхода Минобороны РФ.

По словам специалистов, "Оптрон" поддерживает технологии, не имеющие спроса на гражданском рынке, но которые критически важные для армии.

В случае передачи активов другому производителю часть технологий и персонал еще можно сохранить, но акционерам выгоднее продать недвижимость.

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