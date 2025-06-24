У Росії зупинився важливий завод ВПК — відома причина

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, російське підприємство "Оптрон-Ставрополь", що займалося виробництвом мікроелектроніки для літаків і військової техніки, зупинило свою роботу через збитки від виконання держзамовлень та борги.

Влада РФ загнала у борги один зі своїх заводів

Що важливо розуміти, "Оптрон-Ставрополь" раніше постачало силові напівпровідники для літаків "МіГ", "Су", "Ту", "Сухой Суперджет" і МС-21.

Однак останні 4 місяці це підприємство більше не працює через колосальні збитки та борги.

Згідно з даними ЗМІ, йдеться про понад 149 млн рублів, які назбиралися через занижені ціни у межах держоборонзамовлення.

Собівартість одного діода — 3600 рублів, але Міністерство оборони погодило лише 2600. Внаслідок цього підприємство зазнало збитків і накопичило понад 230 млн рублів кредиторської заборгованості. Станом на червень арештовані рахунки, є заборгованість по зарплатах, податках і комунальних платежах. Поширити

Варто також зазначити, що інші заводи також скаржаться на збитки через хибний підхід Міноборони РФ.

За словами фахівців, "Оптрон" підтримує технології, які не мають попиту на цивільному ринку, але є критично важливими для армії.