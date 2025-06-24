Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, російське підприємство "Оптрон-Ставрополь", що займалося виробництвом мікроелектроніки для літаків і військової техніки, зупинило свою роботу через збитки від виконання держзамовлень та борги.
Головні тези:
- Збитки на заводі були спричинені заниженими цінами в рамках держоборонзамовлень.
- Інші підприємства також стикаються з серйозними проблемами через хибний підхід Міноборони РФ.
Влада РФ загнала у борги один зі своїх заводів
Що важливо розуміти, "Оптрон-Ставрополь" раніше постачало силові напівпровідники для літаків "МіГ", "Су", "Ту", "Сухой Суперджет" і МС-21.
Однак останні 4 місяці це підприємство більше не працює через колосальні збитки та борги.
Згідно з даними ЗМІ, йдеться про понад 149 млн рублів, які назбиралися через занижені ціни у межах держоборонзамовлення.
Варто також зазначити, що інші заводи також скаржаться на збитки через хибний підхід Міноборони РФ.
За словами фахівців, "Оптрон" підтримує технології, які не мають попиту на цивільному ринку, але є критично важливими для армії.
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