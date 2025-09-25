В России повысят НДС — ищут средства для продолжения войны против Украины

Минфин РФ подготовил законопроекты, предполагающие повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. В ведомстве отметили, что цель повышения — «финансирование обороны и безопасности», то есть дополнительные средства из бюджета будут направлены на войну против Украины.
Главные тезисы
- Повышение ставки НДС в России предполагается с 1 января 2026 года с целью финансирования обороны и безопасности, включая войну против Украины.
- Повышение налоговой нагрузки населения для обеспечения финансирования войны приводит к уменьшению уровня жизни россиян и рекордному дефициту бюджета.
- Стратегия власти включает в себя продолжение войны за счет роста налогов, что вызывает общественное неодобрение и возможные экономические последствия.
В России повысят НДС для продолжения финансирования войны
Большие расходы на войну, санкции и падение нефтегазовых доходов продолжают съедать русский бюджет. В этом году зафиксирован рекордный дефицит в 14 трлн рублей (свыше 160 млрд долл.), который продолжает расти.
Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.
Такие действия российских властей в очередной раз показали — Путин будет воевать до тех пор, пока не будет находить деньги на войну, пусть и ценой падения уровня жизни россиян. Единственный путь остановить войну — лишить Путина всех возможностей финансировать ее.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-