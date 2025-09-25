У Росії підвищать ПДВ — шукають кошти для продовження війни проти України

Мінфін РФ підготував законопроєкти, які передбачають підвищення ставки ПДВ з 20% до 22% з 1 січня 2026 року. У відомстві зазначили, що мета підвищення — «фінансування оборони і безпеки», тобто додаткові кошти з бюджету направлять на війну проти України.
Головні тези:
- Уряд РФ планує підвищення ставки ПДВ для фінансування війни проти України, що призводить до рекордного дефіциту бюджету.
- Путін використовує ресурси населення для фінансування війни, підвищуючи податки та зменшуючи життєвий рівень росіян.
- Стратегія влади полягає в продовженні війни коштом зростання податкового навантаження на населення.
У Росії підвищать ПДВ для продовження фінансування війни
Величезні витрати на війну, санкції та падіння нафтогазових доходів продовжують з’їдати російський бюджет. Цьогоріч зафіксовано рекордний дефіцит у 14 трлн рублів (понад 160 млрд дол), який продовжує зростати.
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Такі дії російської влади вкотре засвідчили — Путін буде воювати доти, доки знаходитиме гроші на війну, нехай і ціною падіння рівня життя росіян. Єдиний шлях зупинити війну — позбавити Путіна усіх можливостей фінансувати її.
