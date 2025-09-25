У Росії підвищать ПДВ — шукають кошти для продовження війни проти України

Мінфін РФ підготував законопроєкти, які передбачають підвищення ставки ПДВ з 20% до 22% з 1 січня 2026 року. У відомстві зазначили, що мета підвищення — «фінансування оборони і безпеки», тобто додаткові кошти з бюджету направлять на війну проти України.