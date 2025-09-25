У Росії підвищать ПДВ — шукають кошти для продовження війни проти України
У Росії підвищать ПДВ — шукають кошти для продовження війни проти України

Мінфін РФ підготував законопроєкти, які передбачають підвищення ставки ПДВ з 20% до 22% з 1 січня 2026 року. У відомстві зазначили, що мета підвищення — «фінансування оборони і безпеки», тобто додаткові кошти з бюджету направлять на війну проти України.

Головні тези:

  • Уряд РФ планує підвищення ставки ПДВ для фінансування війни проти України, що призводить до рекордного дефіциту бюджету.
  • Путін використовує ресурси населення для фінансування війни, підвищуючи податки та зменшуючи життєвий рівень росіян.
  • Стратегія влади полягає в продовженні війни коштом зростання податкового навантаження на населення.

У Росії підвищать ПДВ для продовження фінансування війни

Величезні витрати на війну, санкції та падіння нафтогазових доходів продовжують з’їдати російський бюджет. Цьогоріч зафіксовано рекордний дефіцит у 14 трлн рублів (понад 160 млрд дол), який продовжує зростати.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Попри заяви Путіна про готовність до переговорів, насправді Кремль планує продовжувати війну, а нестачу коштів на це буде компенсувати за рахунок простих росіян. Раніше для цього уряд РФ уже підвищив податок на прибуток та ПДФО.

Такі дії російської влади вкотре засвідчили — Путін буде воювати доти, доки знаходитиме гроші на війну, нехай і ціною падіння рівня життя росіян. Єдиний шлях зупинити війну — позбавити Путіна усіх можливостей фінансувати її.

