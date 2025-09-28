В России придумали циничную причину жестоких обстрелов Киева
Украина
В России придумали циничную причину жестоких обстрелов Киева

Киев
Источник:  online.ua

Российское Минобороны придумало циничное объяснение массированного удара по Украине 28 сентября. Москва утверждает, что была якобы по военным целям, а не по гражданским объектам.

Главные тезисы

  • Российское Минобороны представило циничное объяснение массированных обстрелов по Украине, утверждая, что действия были направлены на военные объекты.
  • Массированный удар России привел к серьезным последствиям для инфраструктуры и жителей Украины, оставив за собой раненых и погибших, включая детей.
  • Москва лжет, пытаясь оправдать свою агрессию против Украины, игнорируя факт обстрелов гражданских объектов.

В России врут о причине массированного ракетно-дронового обстрела Украины

Об этом заявило Минобороны РФ.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые используются в пользу ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов.

При этом в России цинично утверждают, что "целые удары достигнуты, все назначенные объекты поражены".

28 сентября под массированными ударами врага оказались Киев, Киевская область, Запорожье и Хмельницкая, Сумская и Одесская области. Всего по Украине пострадали по меньшей мере 70 человек, в том числе дети.

В столице погибли четыре жителя, еще 14 получили ранения.

