В России придумали циничную причину жестоких обстрелов Киева

Российское Минобороны придумало циничное объяснение массированного удара по Украине 28 сентября. Москва утверждает, что была якобы по военным целям, а не по гражданским объектам.
Главные тезисы
- Российское Минобороны представило циничное объяснение массированных обстрелов по Украине, утверждая, что действия были направлены на военные объекты.
- Массированный удар России привел к серьезным последствиям для инфраструктуры и жителей Украины, оставив за собой раненых и погибших, включая детей.
- Москва лжет, пытаясь оправдать свою агрессию против Украины, игнорируя факт обстрелов гражданских объектов.
В России врут о причине массированного ракетно-дронового обстрела Украины
Об этом заявило Минобороны РФ.
При этом в России цинично утверждают, что "целые удары достигнуты, все назначенные объекты поражены".
28 сентября под массированными ударами врага оказались Киев, Киевская область, Запорожье и Хмельницкая, Сумская и Одесская области. Всего по Украине пострадали по меньшей мере 70 человек, в том числе дети.
