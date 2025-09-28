У Росії вигадали цинічну причину жорстоких обстрілів Києва

Російське Міноборони вигадало цинічне пояснення масованого удару по Україні 28 вересня. Москва стверджує, що била нібито по військових цілях, а не по цивільних об'єктах.
Головні тези:
- Російське Міноборони вигадало пояснення масованих обстрілів у військових цілях, ігноруючи цивільний населення.
- Ця агресивна дія Росії призвела до серйозних наслідків для інфраструктури України.
- Москва публічно бреше щодо справжніх мети та об'єктів обстрілу, намагаючись виправдати свою агресію проти України.
У Росії брешуть щодо причини масованого ракетно-дронового обстрілу України
Про це зробило заяву Міноборони РФ.
При цьому у Росії цинічно стверджують, що "цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені".
28 вересня під масованими ударами ворога опинилися Київ, Київська область, Запоріжжя, а також Хмельницька, Сумська й Одеська області. Загалом по Україні постраждали щонайменше 70 людей, серед них — діти.
