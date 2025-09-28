У Росії вигадали цинічну причину жорстоких обстрілів Києва
У Росії вигадали цинічну причину жорстоких обстрілів Києва

Київ
Джерело:  online.ua

Російське Міноборони вигадало цинічне пояснення масованого удару по Україні 28 вересня. Москва стверджує, що била нібито по військових цілях, а не по цивільних об'єктах.

Головні тези:

  • Російське Міноборони вигадало пояснення масованих обстрілів у військових цілях, ігноруючи цивільний населення.
  • Ця агресивна дія Росії призвела до серйозних наслідків для інфраструктури України.
  • Москва публічно бреше щодо справжніх мети та об'єктів обстрілу, намагаючись виправдати свою агресію проти України.

У Росії брешуть щодо причини масованого ракетно-дронового обстрілу України

Про це зробило заяву Міноборони РФ.

Сьогодні вночі ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що використовуються на користь ЗСУ, а також інфраструктурі військових аеродромів.

При цьому у Росії цинічно стверджують, що "цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені".

28 вересня під масованими ударами ворога опинилися Київ, Київська область, Запоріжжя, а також Хмельницька, Сумська й Одеська області. Загалом по Україні постраждали щонайменше 70 людей, серед них — діти.

У столиці загинули четверо мешканців, ще 14 отримали поранення.

