В России признали наличие признаков масштабного падения экономики
Категория
Экономика
Дата публикации

В России признали наличие признаков масштабного падения экономики

Падение экономики
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Источник:  Bloomberg

Центробанк страны-агрессора России в среду, 25 сентября, фактически заявил о первых признаках приближения стагфляции, сочетающей в себе высокую инфляцию с низкими показателями роста экономики.

Главные тезисы

  • Центробанк России выразил беспокойство относительно приближения стагфляции с высокой инфляцией и низким ростом экономики.
  • Прогнозируется увеличение инфляции до 4% и замедление роста ВВП до 1-1,5% в 2025 году, вызывая опасения экспертов.
  • Некоторые экономисты предполагают снижение уровня инфляции до 5%, но не исключают возможности наступления стагфляции.
  • Появление признаков охлаждения активности потребителей и инвесторов вызывает настороженность в Центробанке РФ.
  • Экономисты разделяют мнения относительно вероятности стагфляции в России, предполагая возможное замедление роста ВВП и повышение инфляции.

К чему приведет масштабная стагфляция в России

Появились признаки охлаждения потребительской и инвестиционной активности. Инфляционное давление оставалось высоким и наблюдавшийся в начале 2024 года процесс дезинфляции пока не возобновился, — отмечают в Центробанке РФ.

Банк России прямо не пишет о стагфляции, но раньше его глава Эльвира Набиуллина использовала это слово как предупреждение. Она говорила, что все центральные банки опасаются такого сценария.

В РФ уже готовятся к падению экономики и высокой инфляции
Падение экономики

Что говорят экономисты

Заявления Банка России свидетельствуют о том, что центральный банк видит экономику на пороге стагфляции. Несмотря на санкции и нехватку рабочей силы, сдерживающей рост производства, корпорации и потребители не ожидают замедления роста цен. Они также не считают двузначные ставки по кредитам достаточно ограничительными. Центральный банк должен повод волноваться — мы ожидаем, что инфляция продолжит превышать целевой уровень в 4%, а рост ВВП, вероятно, замедлится до 1%-1,5% в 2025 году, — объясняет экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.

По словам еще одного экономиста по Ренессансу Капитала Олега Кузьмина, не стоит ожидать стагфляции в России.

По его мнению, в настоящее время страна-агрессорка находится на развилке между "мягкой" и "жесткой" экономической посадкой в следующем году.

В обоих случаях рост замедлится до 1,3% или 2,5%, но инфляция также должна снизиться до около 5%.

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