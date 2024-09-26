Центробанк страны-агрессора России в среду, 25 сентября, фактически заявил о первых признаках приближения стагфляции, сочетающей в себе высокую инфляцию с низкими показателями роста экономики.

К чему приведет масштабная стагфляция в России

Появились признаки охлаждения потребительской и инвестиционной активности. Инфляционное давление оставалось высоким и наблюдавшийся в начале 2024 года процесс дезинфляции пока не возобновился, — отмечают в Центробанке РФ. Поделиться

Банк России прямо не пишет о стагфляции, но раньше его глава Эльвира Набиуллина использовала это слово как предупреждение. Она говорила, что все центральные банки опасаются такого сценария.

Падение экономики

Что говорят экономисты

Заявления Банка России свидетельствуют о том, что центральный банк видит экономику на пороге стагфляции. Несмотря на санкции и нехватку рабочей силы, сдерживающей рост производства, корпорации и потребители не ожидают замедления роста цен. Они также не считают двузначные ставки по кредитам достаточно ограничительными. Центральный банк должен повод волноваться — мы ожидаем, что инфляция продолжит превышать целевой уровень в 4%, а рост ВВП, вероятно, замедлится до 1%-1,5% в 2025 году, — объясняет экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Поделиться

По словам еще одного экономиста по Ренессансу Капитала Олега Кузьмина, не стоит ожидать стагфляции в России.

По его мнению, в настоящее время страна-агрессорка находится на развилке между "мягкой" и "жесткой" экономической посадкой в следующем году.

В обоих случаях рост замедлится до 1,3% или 2,5%, но инфляция также должна снизиться до около 5%.