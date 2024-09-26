Центробанк страны-агрессора России в среду, 25 сентября, фактически заявил о первых признаках приближения стагфляции, сочетающей в себе высокую инфляцию с низкими показателями роста экономики.
Главные тезисы
- Центробанк России выразил беспокойство относительно приближения стагфляции с высокой инфляцией и низким ростом экономики.
- Прогнозируется увеличение инфляции до 4% и замедление роста ВВП до 1-1,5% в 2025 году, вызывая опасения экспертов.
- Некоторые экономисты предполагают снижение уровня инфляции до 5%, но не исключают возможности наступления стагфляции.
- Появление признаков охлаждения активности потребителей и инвесторов вызывает настороженность в Центробанке РФ.
- Экономисты разделяют мнения относительно вероятности стагфляции в России, предполагая возможное замедление роста ВВП и повышение инфляции.
К чему приведет масштабная стагфляция в России
Банк России прямо не пишет о стагфляции, но раньше его глава Эльвира Набиуллина использовала это слово как предупреждение. Она говорила, что все центральные банки опасаются такого сценария.
Что говорят экономисты
По словам еще одного экономиста по Ренессансу Капитала Олега Кузьмина, не стоит ожидать стагфляции в России.
По его мнению, в настоящее время страна-агрессорка находится на развилке между "мягкой" и "жесткой" экономической посадкой в следующем году.
В обоих случаях рост замедлится до 1,3% или 2,5%, но инфляция также должна снизиться до около 5%.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-