Центробанк країни-агресорки Росії у середу, 25 вересня фактично заявив про перші ознаки наближення стагфляції, яка поєднує у собі високу інфляцію з низкими показниками зростання економіки.

До чого призведе масштабна стагфляція у Росії

З'явилися ознаки охолодження споживчої та інвестиційної активності. Інфляційний тиск залишався високим і процес дезінфляції, що спостерігався на початку 2024 року, поки не відновився, — зазначають у Центробанку РФ. Поширити

Банк Росії прямо не пише про стагфляцію, але раніше його голова Ельвіра Набіулліна використовувала це слово як попередження. Вона казала, що всі центральні банки побоюються такого сценарію.

Падіння економіки

Що кажуть економісти

Заяви Банку Росії свідчать про те, що центральний банк бачить економіку на порозі стагфляції. Попри санкції та нестачу робочої сили, що стримує зростання виробництва, корпорації та споживачі не очікують уповільнення зростання цін. Вони також не вважають двозначні ставки за кредитами достатньо обмежувальними. Центральний банк має привід хвилюватися — ми очікуємо, що інфляція продовжить перевищувати цільовий рівень у 4%, а зростання ВВП, ймовірно, сповільниться до 1%-1,5% у 2025 році, — пояснює економіст Bloomberg Economics з питань Росії Олександр Ісаков. Поширити

За словами ще одного економіста з Ренесанс Капіталу Олега Кузьміна, не варто очікувати стагфляції в Росії.

На його думку, наразі країна-агресорка перебуває на роздоріжжі між "м'якою" і "жорсткою" економічною посадкою наступного року.

В обох випадках зростання сповільниться до 1,3% або 2,5%, але інфляція також має знизитись до рівня близько 5%.