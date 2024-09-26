Центробанк країни-агресорки Росії у середу, 25 вересня фактично заявив про перші ознаки наближення стагфляції, яка поєднує у собі високу інфляцію з низкими показниками зростання економіки.
Головні тези:
- Центробанк Росії фактично попереджає про можливе настання стагфляції - поєднання високої інфляції та низького зростання економіки.
- Економічне охолодження у РФ призвело до очікувань падіння ВВП та збільшення інфляції.
- Експерти зазначають, що інфляція надалі може перевищувати 4%, а зростання ВВП може сповільнитись до 1%-1,5% у 2025 році.
- Однак деякі економісти вважають, що стагфляція в Росії не є ймовірною, проте передбачають зниження рівня інфляції до близько 5%.
До чого призведе масштабна стагфляція у Росії
Банк Росії прямо не пише про стагфляцію, але раніше його голова Ельвіра Набіулліна використовувала це слово як попередження. Вона казала, що всі центральні банки побоюються такого сценарію.
Що кажуть економісти
За словами ще одного економіста з Ренесанс Капіталу Олега Кузьміна, не варто очікувати стагфляції в Росії.
На його думку, наразі країна-агресорка перебуває на роздоріжжі між "м'якою" і "жорсткою" економічною посадкою наступного року.
В обох випадках зростання сповільниться до 1,3% або 2,5%, але інфляція також має знизитись до рівня близько 5%.
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