У Росії визнали наявність ознак масштабного падіння економіки
Категорія
Економіка
Дата публікації

У Росії визнали наявність ознак масштабного падіння економіки

Падіння економіки
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Центробанк країни-агресорки Росії у середу, 25 вересня фактично заявив про перші ознаки наближення стагфляції, яка поєднує у собі високу інфляцію з низкими показниками зростання економіки. 

Головні тези:

  • Центробанк Росії фактично попереджає про можливе настання стагфляції - поєднання високої інфляції та низького зростання економіки.
  • Економічне охолодження у РФ призвело до очікувань падіння ВВП та збільшення інфляції.
  • Експерти зазначають, що інфляція надалі може перевищувати 4%, а зростання ВВП може сповільнитись до 1%-1,5% у 2025 році.
  • Однак деякі економісти вважають, що стагфляція в Росії не є ймовірною, проте передбачають зниження рівня інфляції до близько 5%.

До чого призведе масштабна стагфляція у Росії

З'явилися ознаки охолодження споживчої та інвестиційної активності. Інфляційний тиск залишався високим і процес дезінфляції, що спостерігався на початку 2024 року, поки не відновився, — зазначають у Центробанку РФ.

Банк Росії прямо не пише про стагфляцію, але раніше його голова Ельвіра Набіулліна використовувала це слово як попередження. Вона казала, що всі центральні банки побоюються такого сценарію.

В РФ вже готуються до падіння економіки та високої інфляції
Падіння економіки

Що кажуть економісти

Заяви Банку Росії свідчать про те, що центральний банк бачить економіку на порозі стагфляції. Попри санкції та нестачу робочої сили, що стримує зростання виробництва, корпорації та споживачі не очікують уповільнення зростання цін. Вони також не вважають двозначні ставки за кредитами достатньо обмежувальними. Центральний банк має привід хвилюватися — ми очікуємо, що інфляція продовжить перевищувати цільовий рівень у 4%, а зростання ВВП, ймовірно, сповільниться до 1%-1,5% у 2025 році, — пояснює економіст Bloomberg Economics з питань Росії Олександр Ісаков.

За словами ще одного економіста з Ренесанс Капіталу Олега Кузьміна, не варто очікувати стагфляції в Росії.

На його думку, наразі країна-агресорка перебуває на роздоріжжі між "м'якою" і "жорсткою" економічною посадкою наступного року.

В обох випадках зростання сповільниться до 1,3% або 2,5%, але інфляція також має знизитись до рівня близько 5%.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російські компанії втратили 2,4 трлн руб. Що відбувається з економікою РФ
економіка РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін перетворив економіку РФ на конвеєр смерті
Володимир Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Понад мільярд доларів на удар по Україні. Як Путін знищує економіку РФ
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?