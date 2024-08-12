В России произошел новый масштабный обвал рубля на фоне событий в Курской области
Категория
Экономика
Дата публикации

В России произошел новый масштабный обвал рубля на фоне событий в Курской области

Российский рубль
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Источник:  The Telegraph

На фоне успешного наступления украинских военных в Курской области в России произошел новый грандиозный обвал рубля.

Главные тезисы

  • Падение рубля связано с уменьшением предложения экспортерами и ростом спроса импортеров на валюту.
  • Успешное наступление ВСУ в Курской области направлено на изменение нарратива и отвлечение российских войск.
  • Аналитики считают, что украинское руководство стремится изменить характер дискуссий в американских кругах для усиления поддержки Украины.
  • Наступление украинских военных в Курской области может привести к уничтожению техники армии РФ и изменению позиции США по конфликту.
  • Падение рубля и события в Курской области свидетельствуют о глубоком напряжении внутри России.

Что известно об обвале рубля на фоне событий на Курщине

Отмечается, что российский рубль упал до самого низкого уровня с конца мая этого года и торгуется на уровне 90,30 за доллар.

Подчеркивается, что за день курс рубля потерял 1,9%.

С начала наступления украинских военных в Курской области российская валюта просела на 6%.

В течение прошлой недели рубль демонстрировал падение по отношению к ключевым мировым валютам.

В пятницу, 9 августа, на внебиржевом рынке курс американской валюты составил 86,90 руб./$, что почти 1,3 руб. выше значений конца предыдущей недели.

Ослабление рубля связано с уменьшением предложения валюты экспортерами, при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров.

Какие еще последствия для России несет наступление ВСУ в Курской области

По словам британского военного аналитика Майкла Кларка в комментарии изданию Sky News, успешное наступление ВСУ в Курской области, по всей вероятности, преследует сразу несколько целей.

Я уверен, что они делают это, чтобы попытаться перевернуть нарратив о том, что они медленно проигрывают войну. Украинцы теряли территорию - не драматично, но медленно - и было ощущение, что украинцы не могут победить, поэтому они начали это наступление, чтобы попытаться дать россиянам повод для беспокойства, - подчеркивает аналитик.

В России происходит масштабное падение рубля на фоне событий на Курщине
Уничтожена техника армии РФ в Курской области

По его словам, еще одной целью наступления украинских военных в Курской области является отвлечение оккупационной армии РФ от ключевых участков фронта на востоке Украины.

По мнению Кларка, украинские военные не смогут больше месяца удерживать взятые под контроль территории в Курской области, поскольку военное командование страны-агрессорки, скорее всего, отправит в регион свои лучшие силы.

Еще одной важной целью Украины Кларк называет попытку украинского руководства изменить позицию США по поддержке в этой войне.

Он считает, что в Киеве хотят изменить сам характер дискуссии в американских властных кругах, отрицая утверждение, что украинцы только "смелые неудачники", которым в перспективе придется уступить собственные территории.

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