На фоне успешного наступления украинских военных в Курской области в России произошел новый грандиозный обвал рубля.
Главные тезисы
- Падение рубля связано с уменьшением предложения экспортерами и ростом спроса импортеров на валюту.
- Успешное наступление ВСУ в Курской области направлено на изменение нарратива и отвлечение российских войск.
- Аналитики считают, что украинское руководство стремится изменить характер дискуссий в американских кругах для усиления поддержки Украины.
- Наступление украинских военных в Курской области может привести к уничтожению техники армии РФ и изменению позиции США по конфликту.
- Падение рубля и события в Курской области свидетельствуют о глубоком напряжении внутри России.
Что известно об обвале рубля на фоне событий на Курщине
Отмечается, что российский рубль упал до самого низкого уровня с конца мая этого года и торгуется на уровне 90,30 за доллар.
Подчеркивается, что за день курс рубля потерял 1,9%.
С начала наступления украинских военных в Курской области российская валюта просела на 6%.
В течение прошлой недели рубль демонстрировал падение по отношению к ключевым мировым валютам.
В пятницу, 9 августа, на внебиржевом рынке курс американской валюты составил 86,90 руб./$, что почти 1,3 руб. выше значений конца предыдущей недели.
Ослабление рубля связано с уменьшением предложения валюты экспортерами, при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров.
Какие еще последствия для России несет наступление ВСУ в Курской области
По словам британского военного аналитика Майкла Кларка в комментарии изданию Sky News, успешное наступление ВСУ в Курской области, по всей вероятности, преследует сразу несколько целей.
По его словам, еще одной целью наступления украинских военных в Курской области является отвлечение оккупационной армии РФ от ключевых участков фронта на востоке Украины.
По мнению Кларка, украинские военные не смогут больше месяца удерживать взятые под контроль территории в Курской области, поскольку военное командование страны-агрессорки, скорее всего, отправит в регион свои лучшие силы.
Еще одной важной целью Украины Кларк называет попытку украинского руководства изменить позицию США по поддержке в этой войне.
Он считает, что в Киеве хотят изменить сам характер дискуссии в американских властных кругах, отрицая утверждение, что украинцы только "смелые неудачники", которым в перспективе придется уступить собственные территории.
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