На тлі успішного наступу українських військових у Курській області в Росії стався новий грандіозний обвал рубля.

Що відомо про обвал рубля на тлі подій на Курщині

Зазначається, що російський рубль обвалився до найнижчого рівня з кінця травня цього року і торгується на рівні 90,30 за долар.

Підкреслюється, що протягом дня курс рубля втратив 1,9%.

А від початку наступу українських військових у Курській області російська валюта просіла на 6%.

Протягом минулого тижня рубль демонстрував падіння по відношенню до ключових світових валют.

У п'ятницю, 9 серпня, на позабіржовому ринку курс американської валюти становив 86,90 руб./$, що майже 1,3 руб. вище від значень кінця попереднього тижня.

Ослаблення рубля пов'язані з зменшенням пропозиції валюти експортерами, за одночасного зростання попиту неї з боку імпортерів.

Які ще наслідки для Росії несе наступ ЗСУ у Курській області

За словами британського військового аналітика Майкла Кларка у коментарі виданню Sky News, успішний наступ ЗСУ у Курській області, йомовірно, переслідує одразу кілька цілей.

Я впевнений, що вони роблять це, щоб спробувати перевернути наратив про те, що вони повільно програють війну. Українці втрачали територію — не драматично, але повільно — і було відчуття, що українці не можуть перемогти, тому вони розпочали цей наступ, щоб спробувати дати росіянам привід для занепокоєння, - підкреслює аналітик. Поширити

Знищена техніка армії РФ у Курській області

За його словами, ще одною метою наступу українських військових у Курській області є відволікання окупаційної армії РФ від ключових ділянок фронту на сході України.

На переконання Кларка, українські військові не зможуть більше місяця утримувати взяті під контроль території у Курській області, оскільки військове командування країни-агресорки, скоріш за все, відправить в регіон свої найкращі сили.

Ще однією важливою метою України Кларк називає спробу українського керівництва зміни позицію США щодо підтримки у цій війні.

Він вважає, що у Києві хочуть змінити сам характер дискусії у американських владних колах, заперечуючи твердження, що українці лише “сміливі невдахи”, яким у перспективі доведеться поступитись власними територіями.