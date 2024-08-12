На тлі успішного наступу українських військових у Курській області в Росії стався новий грандіозний обвал рубля.
Головні тези:
- Обвал російського рубля до найнижчого рівня від кінця травня цього року спостерігається на тлі успішного наступу українських військ у Курській області.
- Падіння рубля пов'язане зі зменшенням пропозиції експортерами та збільшенням попиту імпортерів на валюту.
- Наступ українських військ у Курській області може мати наслідки для Росії, включаючи знищення техніки армії РФ та зміну позиції США щодо конфлікту.
- Успішний наступ ЗСУ спрямований на зміну наративу про прогрес у війні та відволікання російських військ від ключових фронтових ділянок.
- За словами аналітика, українське керівництво прагне змінити характер дискусій у американських колах та викликати підтримку українській стороні.
- Падіння рубля та події на Курщині свідчать про зростання напруги в українсько-російському конфлікті та можуть мати глибокі наслідки для обох країн.
Що відомо про обвал рубля на тлі подій на Курщині
Зазначається, що російський рубль обвалився до найнижчого рівня з кінця травня цього року і торгується на рівні 90,30 за долар.
Підкреслюється, що протягом дня курс рубля втратив 1,9%.
А від початку наступу українських військових у Курській області російська валюта просіла на 6%.
Протягом минулого тижня рубль демонстрував падіння по відношенню до ключових світових валют.
У п'ятницю, 9 серпня, на позабіржовому ринку курс американської валюти становив 86,90 руб./$, що майже 1,3 руб. вище від значень кінця попереднього тижня.
Ослаблення рубля пов'язані з зменшенням пропозиції валюти експортерами, за одночасного зростання попиту неї з боку імпортерів.
Які ще наслідки для Росії несе наступ ЗСУ у Курській області
За словами британського військового аналітика Майкла Кларка у коментарі виданню Sky News, успішний наступ ЗСУ у Курській області, йомовірно, переслідує одразу кілька цілей.
За його словами, ще одною метою наступу українських військових у Курській області є відволікання окупаційної армії РФ від ключових ділянок фронту на сході України.
На переконання Кларка, українські військові не зможуть більше місяця утримувати взяті під контроль території у Курській області, оскільки військове командування країни-агресорки, скоріш за все, відправить в регіон свої найкращі сили.
Ще однією важливою метою України Кларк називає спробу українського керівництва зміни позицію США щодо підтримки у цій війні.
Він вважає, що у Києві хочуть змінити сам характер дискусії у американських владних колах, заперечуючи твердження, що українці лише “сміливі невдахи”, яким у перспективі доведеться поступитись власними територіями.
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