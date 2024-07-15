В России произошли аварии на железной дороге в двух областях — видео

Поезда сошли с рельсов в Белгородской и Воронежской областях.

Поезд сошел с рельсов в Старом Осколе Белгородской области

По данным местных каналов, это произошло ночью в районе Лебединского горно-обогатительного комбината. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Вагоны сошли с рельсов в Воронежской области

Девять вагонов сошли с рельсов в Воронежской области из-за того, что стрелка не перевелась

По данным ASTRA, причиной схода девяти вагонов с зерном 14 июля на станции Лиски стала неисправность стрелочного перевода. Силовики не рассматривают постороннее вмешательство.

Из-за аварии были задержаны пять пассажирских поездов.

Партизаны взорвали железную дорогу для транспортировки по России боеприпасов из КНДР

Партизаны движения "АТЕШ" провели диверсию на железнодорожной ветке, по которой россияне перевозили боеприпасы из Северной Кореи, движение по железной дороге остановлено.

Агентам АТЕШ удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом.

В результате был произведен подрыв железнодорожного полотна, которым осуществляли доставку северокорейских боеприпасов, — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают партизаны, журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местные паблики.

Интересно, что только после получения команды из областного управления ФСБ дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам, говорится в сообщении. Поделиться

Партизаны также анонсировали еще больше взрывов на железной дороге, пока на нее возят боеприпасы.