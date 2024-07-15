В России произошли аварии на железной дороге в двух областях — видео

Поезда сошли с рельсов в Белгородской и Воронежской областях.
Главные тезисы
- В России произошли аварии на железной дороге в Белгородской и Воронежской областях.
- Инцидент в Воронежской области произошел из-за неисправности стрелочного перевода, что привело к сходу вагонов с рельсов.
- Партизаны взорвали железную дорогу для транспортировки боеприпасов из Северной Кореи, которая привела к остановке движения поездов.
- По данным местных каналов, в результате аварии были задержаны пять пассажирских поездов.
- Партизаны анонсировали новые взрывы на железной дороге, пока производится транспортировка боеприпасов.
Поезд сошел с рельсов в Старом Осколе Белгородской области
По данным местных каналов, это произошло ночью в районе Лебединского горно-обогатительного комбината. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Вагоны сошли с рельсов в Воронежской области
Девять вагонов сошли с рельсов в Воронежской области из-за того, что стрелка не перевелась
По данным ASTRA, причиной схода девяти вагонов с зерном 14 июля на станции Лиски стала неисправность стрелочного перевода. Силовики не рассматривают постороннее вмешательство.
Из-за аварии были задержаны пять пассажирских поездов.
Партизаны взорвали железную дорогу для транспортировки по России боеприпасов из КНДР
Партизаны движения "АТЕШ" провели диверсию на железнодорожной ветке, по которой россияне перевозили боеприпасы из Северной Кореи, движение по железной дороге остановлено.
Агентам АТЕШ удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом.
Как отмечают партизаны, журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местные паблики.
Партизаны также анонсировали еще больше взрывов на железной дороге, пока на нее возят боеприпасы.
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