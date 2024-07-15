У Росії сталися аварії на залізниці у двох областях — відео
Категорія
Події
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У Росії сталися аварії на залізниці у двох областях — відео

залізниця
Джерело:  online.ua

Потяги зійшли з рейок у Бєлгородській та Воронізькій областях.

Головні тези:

  • У Росії сталися аварії на залізниці у Бєлгородській та Воронізькій областях.
  • Інцидент у Воронезькій області стався через несправність стрілочного переведення, що призвело до зходження вагонів з рейок.
  • Партизани підірвали залізницю для транспортування боєприпасів з Північної Кореї, яка призвела до зупинки руху поїздів.
  • За даними місцевих каналів, у результаті аварії було затримано п'ять пасажирських поїздів.
  • Партизани анонсували нові вибухи на залізниці, поки проводиться транспортування боєприпасів.

Поїзд зійшов із рейок у Старому Осколі Білгородської області

За даними місцевих каналів, це сталося вночі у районі Лебединського гірничо-збагачувального комбінату. Чи є постраждалі, невідомо.

Вагони зійшли з рейок у Воронезькій області

Дев'ять вагонів зійшли з рейок у Воронезькій області через те, що стрілка не перевелася

За даними ASTRA, причиною сходження дев'яти вагонів із зерном 14 липня на станції Лиски стала несправність стрілочного переведення. Силовики не розглядають стороннє втручання.

Через аварію було затримано п'ять пасажирських поїздів.

Партизани підірвали залізницю для транспортування Росією боєприпасів з КНДР

Партизани руху "АТЕШ" провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї, рух залізницею зупинено.

Агентам "АТЕШ" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом.

У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів, — ідеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише в місцеві пабліки.

Цікаво, що тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ дали дозвіл ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт, — йдеться в повідомленні.

Партизани також анонсували ще більше вибухів на залізниці, поки нею возять боєприпаси.

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