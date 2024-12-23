В России сгорел склад с деталями для "шахедов" на 16 млн долл

В России уничтожен состав с компонентами для дронов Shahed-136. Пожар произошел на складе в экономической зоне "Алабуга".
Главные тезисы
- Пожар на складе с деталями для дронов Shahed-136 произошел в экономической зоне 'Алабуга' в России.
- Огонь уничтожил 65 фюзеляжей дронов, двигатели, навигационные системы и другие комплектующие, предназначенные для производства 400 дронов.
- Разведка подтверждает, что это событие нанесло серьезный удар по военно-промышленному комплексу России.
- В результате поражений птицами ГУР на нефтебазу удалось поразить цистерны, задействованные в поддержке российской агрессии против Украины.
- Ситуацию активно рассматривают представители Сил Обороны Украины, отмечающие важность этих событий для безопасности страны.
Что известно о пожаре на складе с деталями для "шахедов" РФ
Как отметили в ГУР, пожар произошел на складе в экономической зоне "Алабуга". Там хранили детали для ударных дронов Shahed-136, которые Россия использует для атак на Украину.
Огонь полностью уничтожил:
65 фюзеляжей дронов Shahed-136,
двигатели,
навигационные системы,
тепловизионные видеокамеры.
Эти комплектующие были рассчитаны на производство 400 дронов.
"Неугомонные птички" ГУР активно уничтожают вражеские объекты
Согласно данным источников в разведке, огневое поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.
Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.
Представители Сил Обороны Украины обращают внимание на то, что данный объект напрямую задействован в поддержке российской агрессии против Украины.
В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.
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