В России сгорел склад с деталями для "шахедов" на 16 млн долл
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России сгорел склад с деталями для "шахедов" на 16 млн долл

В России сгорел склад с деталями для "шахедов" на 16 млн долл
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В России уничтожен состав с компонентами для дронов Shahed-136. Пожар произошел на складе в экономической зоне "Алабуга".

Главные тезисы

  • Пожар на складе с деталями для дронов Shahed-136 произошел в экономической зоне 'Алабуга' в России.
  • Огонь уничтожил 65 фюзеляжей дронов, двигатели, навигационные системы и другие комплектующие, предназначенные для производства 400 дронов.
  • Разведка подтверждает, что это событие нанесло серьезный удар по военно-промышленному комплексу России.
  • В результате поражений птицами ГУР на нефтебазу удалось поразить цистерны, задействованные в поддержке российской агрессии против Украины.
  • Ситуацию активно рассматривают представители Сил Обороны Украины, отмечающие важность этих событий для безопасности страны.

Что известно о пожаре на складе с деталями для "шахедов" РФ

Как отметили в ГУР, пожар произошел на складе в экономической зоне "Алабуга". Там хранили детали для ударных дронов Shahed-136, которые Россия использует для атак на Украину.

Огонь полностью уничтожил:

  • 65 фюзеляжей дронов Shahed-136,

  • двигатели,

  • навигационные системы,

  • тепловизионные видеокамеры.

Эти комплектующие были рассчитаны на производство 400 дронов.

Этот загадочный пожар нанес очередной удар по военно-промышленному комплексу террористической России, — отметили в украинской разведке.

"Неугомонные птички" ГУР активно уничтожают вражеские объекты

Согласно данным источников в разведке, огневое поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

Представители Сил Обороны Украины обращают внимание на то, что данный объект напрямую задействован в поддержке российской агрессии против Украины.

В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.

Результатами атаки, в частности, предрождественскими фейерверками на нефтебазе, с восторгом делятся местные жители в соцсетях, — рассказывают источники в разведке.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне ноют. ГУР узнало о новой проблеме Путина в Сирии
ГУР
солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало уничтожение российского истребителя Су-30 — видео
ГУР
Су-30
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР раскрыли детали снайперского рекорда спецназовца "Лектора"
ГУР
Снайпер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?