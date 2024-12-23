В России сгорел склад с деталями для "шахедов" на 16 млн долл

В России уничтожен состав с компонентами для дронов Shahed-136. Пожар произошел на складе в экономической зоне "Алабуга".

Что известно о пожаре на складе с деталями для "шахедов" РФ

Как отметили в ГУР, пожар произошел на складе в экономической зоне "Алабуга". Там хранили детали для ударных дронов Shahed-136, которые Россия использует для атак на Украину.

Огонь полностью уничтожил:

65 фюзеляжей дронов Shahed-136,

двигатели,

навигационные системы,

тепловизионные видеокамеры.

Эти комплектующие были рассчитаны на производство 400 дронов.

Этот загадочный пожар нанес очередной удар по военно-промышленному комплексу террористической России, — отметили в украинской разведке. Поделиться

"Неугомонные птички" ГУР активно уничтожают вражеские объекты

Согласно данным источников в разведке, огневое поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30 11 декабря.

Инсайдер также подтвердил, что в результате ударов "неугомонных птиц" удалось поразить по меньшей мере две цистерны топливно-энергетического комплекса.

Представители Сил Обороны Украины обращают внимание на то, что данный объект напрямую задействован в поддержке российской агрессии против Украины.

В первую очередь речь идет об обеспечении оккупационной армии горюче-смазочными материалами.