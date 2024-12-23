У Росії згорів склад із деталями для "шахедів" на 16 млн дол

У Росії знищено склад із компонентами для дронів Shahed-136. Пожежа сталася на складі в економічній зоні "Алабуга".

Що відомо про пожежу на складі із деталями для "шахедів" РФ

Як зазначили у ГУР, пожежа сталася на складі в економічній зоні "Алабуга". Там зберігали деталі для ударних дронів Shahed-136, які Росія використовує для атак на Україну.

Вогонь повністю знищив:

65 фюзеляжів дронів Shahed-136,

двигуни,

навігаційні системи,

тепловізійні відеокамери.

Ці комплектуючі були розраховані на виробництво 400 дронів.

Ця загадкова пожежа завдала чергового удару по військово-промисловому комплексу терористичної Росії, — наголосили в українській розвідці. Поширити

“Невгамовні пташки” ГУР активно знищують ворожі об'єкти

Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.

Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.

Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.

Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.