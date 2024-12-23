У Росії згорів склад із деталями для "шахедів" на 16 млн дол
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Події
Дата публікації

У Росії згорів склад із деталями для "шахедів" на 16 млн дол

У Росії згорів склад із деталями для "шахедів" на 16 млн дол
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Джерело:  online.ua

У Росії знищено склад із компонентами для дронів Shahed-136. Пожежа сталася на складі в економічній зоні "Алабуга".

Головні тези:

  • Пожежа на складі з деталями для дронів Shahed-136 сталася в економічній зоні 'Алабуга' у Росії.
  • Вогонь знищив 65 фюзеляжів дронів, двигуни, навігаційні системи та інші комплектуючі, призначені для виробництва 400 дронів.
  • Розвідка підтверджує, що ця подія завдала серйозного удару по військово-промисловому комплексу Росії.
  • У наслідок уражень пташками ГУР на нафтобазу вдалося уразити цистерни, які були задіяні у підтримці російської агресії проти України.
  • Ситуацію активно розглядають представники Сил Оборони України, які наголошують на важливості цих подій для безпеки країни.

Що відомо про пожежу на складі із деталями для "шахедів" РФ

Як зазначили у ГУР, пожежа сталася на складі в економічній зоні "Алабуга". Там зберігали деталі для ударних дронів Shahed-136, які Росія використовує для атак на Україну.

Вогонь повністю знищив:

  • 65 фюзеляжів дронів Shahed-136,

  • двигуни,

  • навігаційні системи,

  • тепловізійні відеокамери.

Ці комплектуючі були розраховані на виробництво 400 дронів.

Ця загадкова пожежа завдала чергового удару по військово-промисловому комплексу терористичної Росії, — наголосили в українській розвідці.

“Невгамовні пташки” ГУР активно знищують ворожі об'єкти

Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.

Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.

Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.

Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.

Результатами атаки, зокрема передріздвянами феєрверками на нафтобазі, із захопленням діляться місцеве населення у соцмережах, — розповідають джерела у розвідці.

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