У Росії згорів склад із деталями для "шахедів" на 16 млн дол

У Росії знищено склад із компонентами для дронів Shahed-136. Пожежа сталася на складі в економічній зоні "Алабуга".
Головні тези:
- Пожежа на складі з деталями для дронів Shahed-136 сталася в економічній зоні 'Алабуга' у Росії.
- Вогонь знищив 65 фюзеляжів дронів, двигуни, навігаційні системи та інші комплектуючі, призначені для виробництва 400 дронів.
- Розвідка підтверджує, що ця подія завдала серйозного удару по військово-промисловому комплексу Росії.
- У наслідок уражень пташками ГУР на нафтобазу вдалося уразити цистерни, які були задіяні у підтримці російської агресії проти України.
- Ситуацію активно розглядають представники Сил Оборони України, які наголошують на важливості цих подій для безпеки країни.
Що відомо про пожежу на складі із деталями для "шахедів" РФ
Як зазначили у ГУР, пожежа сталася на складі в економічній зоні "Алабуга". Там зберігали деталі для ударних дронів Shahed-136, які Росія використовує для атак на Україну.
Вогонь повністю знищив:
65 фюзеляжів дронів Shahed-136,
двигуни,
навігаційні системи,
тепловізійні відеокамери.
Ці комплектуючі були розраховані на виробництво 400 дронів.
“Невгамовні пташки” ГУР активно знищують ворожі об'єкти
Згідно з даними джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази “Нєфтєбаза Брянская” відбулося в період між 00:00 та 00:30 11 грудня.
Інсайдер також підтвердив, що в результаті ударів “невгамовних пташок” вдалося уразити щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу.
Представники Сил Оборони України звертають увагу на те, що даний обʼєкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України.
Насамперед йдеться про забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами.
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