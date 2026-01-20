В России школьницу приговорили к 4 годам колонии за фото лидеров РДК
Категория
Мир
Дата публикации

В России школьницу приговорили к 4 годам колонии за фото лидеров РДК

Ева Багрова
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В российском Санкт-Петербурге суд приговорил 17-летнюю школьницу Еву Багрову к четырем годам колонии по обвинениям в "оправдании терроризма" и "содействии террористической деятельности". Это произошло после того, как девушка разместила на стенде в собственной школе фотографии основателей "Русского добровольческого корпуса".

Главные тезисы

  • Школьницу обвинили в размещении фото основателей РДК под надписью "заслуженный герой России".
  • Девушка была задержана еще в 2024 году, но о приговоре стало известно в 2025.

Российские суды снова "воюют" с детьми

Российские оппозиционные СМИ обращают внимание на то, что новый циничный приговор вынес Первый Западный окружной военный суд.

Что важно понимать, это решение было объявлено еще в октябре 2025 года, однако публично о нем стало известно только сейчас.

По версии следствия, школьницу обвинили в "оправдании терроризма" после того, как она разместила на школьном стенде фотографии основателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина и бойца РДК Алексея Левкина.

Ева Багрова разместила фото под надписями "заслуженный герой России".

Чуть позже к делу добавили еще одно обвинение — в «содействии террористической деятельности», однако, в чем именно оно заключалось, официально не уточняется.

О задержании российской школьницы стало известно в декабре 2024 года. В тот момент она училась в восьмом классе.

Чтобы больше узнать о позиции, идеологии и пути сопротивления Дениса "WhiteRex" Капустина и его воинов — смотрите документальный фыльм Online.UA о “Русском добровольческом корпусе”:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ЧАЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за атак РФ
Ситуация на ЧАЭС – что сейчас известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина планирует уничтожать 50 тыс российских оккупантов ежемесячно
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров анонсировал масштабную "охоту" на российских операторов дронов
Федоров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?