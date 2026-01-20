В России школьницу приговорили к 4 годам колонии за фото лидеров РДК

В российском Санкт-Петербурге суд приговорил 17-летнюю школьницу Еву Багрову к четырем годам колонии по обвинениям в "оправдании терроризма" и "содействии террористической деятельности". Это произошло после того, как девушка разместила на стенде в собственной школе фотографии основателей "Русского добровольческого корпуса".

Российские суды снова "воюют" с детьми

Российские оппозиционные СМИ обращают внимание на то, что новый циничный приговор вынес Первый Западный окружной военный суд.

Что важно понимать, это решение было объявлено еще в октябре 2025 года, однако публично о нем стало известно только сейчас.

По версии следствия, школьницу обвинили в "оправдании терроризма" после того, как она разместила на школьном стенде фотографии основателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина и бойца РДК Алексея Левкина.

Ева Багрова разместила фото под надписями "заслуженный герой России".

Чуть позже к делу добавили еще одно обвинение — в «содействии террористической деятельности», однако, в чем именно оно заключалось, официально не уточняется.

О задержании российской школьницы стало известно в декабре 2024 года. В тот момент она училась в восьмом классе.