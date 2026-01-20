В России школьницу приговорили к 4 годам колонии за фото лидеров РДК

В российском Санкт-Петербурге суд приговорил 17-летнюю школьницу Еву Багрову к четырем годам колонии по обвинениям в "оправдании терроризма" и "содействии террористической деятельности". Это произошло после того, как девушка разместила на стенде в собственной школе фотографии основателей "Русского добровольческого корпуса".
Главные тезисы
- Школьницу обвинили в размещении фото основателей РДК под надписью "заслуженный герой России".
- Девушка была задержана еще в 2024 году, но о приговоре стало известно в 2025.
Российские суды снова "воюют" с детьми
Российские оппозиционные СМИ обращают внимание на то, что новый циничный приговор вынес Первый Западный окружной военный суд.
Что важно понимать, это решение было объявлено еще в октябре 2025 года, однако публично о нем стало известно только сейчас.
По версии следствия, школьницу обвинили в "оправдании терроризма" после того, как она разместила на школьном стенде фотографии основателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина и бойца РДК Алексея Левкина.
Ева Багрова разместила фото под надписями "заслуженный герой России".
Чуть позже к делу добавили еще одно обвинение — в «содействии террористической деятельности», однако, в чем именно оно заключалось, официально не уточняется.
О задержании российской школьницы стало известно в декабре 2024 года. В тот момент она училась в восьмом классе.
Чтобы больше узнать о позиции, идеологии и пути сопротивления Дениса "WhiteRex" Капустина и его воинов — смотрите документальный фыльм Online.UA о “Русском добровольческом корпусе”:
