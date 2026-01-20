У Росії школярку засудили до 4 роки колонії за фото лідерів РДК

У російському Санкт-Петербурзі суд засудив 17-річну школярку Єву Багрову до чотирьох років колонії за звинуваченнями у “виправданні тероризму” та “сприянні терористичній діяльності”. Це сталося після того, як дівчина розмістила на стенді у власній школі світлини засновників “Російського добровольчого корпусу”.

Російські суди знову “воюють” з дітьми

Російські опозиційні ЗМІ звертають увагу на те, що новий цинічний вирок ухвалив Перший Західний окружний військовий суд.

Що важливо розуміти, це рішення було оголошене ще в жовтні 2025 року, однак публічно про нього стало відомо лише тепер.

За версією слідства, школярку звинуватили у “виправданні тероризму” після того, як вона розмістила на шкільному стенді фотографії засновника “Російського добровольчого корпусу” Дениса Капустіна та бійця РДК Олексія Левкіна.

Єва Багрова розмістила фото під написами «заслужений герой Росії».

Трохи пізніше до справи додали ще одне обвинувачення — у «сприянні терористичній діяльності», однак у чому саме воно полягало, офіційно не уточнюється.

Про затримання російської школярки стало відомо у грудні 2024 року. На той момент вона навчалася у восьмому класі.