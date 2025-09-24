Министерство экономики РФ обнародовало обновленный макропрогноз по развитию российской экономики, однако вскоре удалило ее, чтобы граждане РФ не знали правду о катастрофической ситуации в стране-агрессоре.

Власти РФ снова скрывают правду

Оппозиционные российские журналисты обратили внимание на то, что Министерство экономики РФ обновило макропрогноз российской экономики и поделилось им с прокремлевским изданием "Коммерсант".

Однако впоследствии СМИ удалило материал и причин этого поступка не объяснило.

В удаленной статье говорилось, что ожидается снижение роста ВВП: в 2025 году прогноз пересмотрен с 2,5% до 1%, в 2026 году — с 2,4% до 1,3%.

Снижен и прогноз об инвестициях: в 2026 году вместо ожидаемого ранее роста на 3% теперь закладывается спад на 0,5%. Минэкономики объясняет это "высокой базой последних лет" и жесткой денежно-кредитной политикой. Поделиться

Более того, указано, что прогноз по промышленному производству снижен с 2,6% до 1,5% в 2025 году и с 2,9% до 2,3% — в 2026-м.