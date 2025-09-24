Министерство экономики РФ обнародовало обновленный макропрогноз по развитию российской экономики, однако вскоре удалило ее, чтобы граждане РФ не знали правду о катастрофической ситуации в стране-агрессоре.
Главные тезисы
- Прогнозы роста ВВП, инвестиций и промышленного производства в России значительно ухудшились.
- Курс рубля также ощутит последствия войны против Украины.
Власти РФ снова скрывают правду
Оппозиционные российские журналисты обратили внимание на то, что Министерство экономики РФ обновило макропрогноз российской экономики и поделилось им с прокремлевским изданием "Коммерсант".
Однако впоследствии СМИ удалило материал и причин этого поступка не объяснило.
В удаленной статье говорилось, что ожидается снижение роста ВВП: в 2025 году прогноз пересмотрен с 2,5% до 1%, в 2026 году — с 2,4% до 1,3%.
Более того, указано, что прогноз по промышленному производству снижен с 2,6% до 1,5% в 2025 году и с 2,9% до 2,3% — в 2026-м.
Также Минэкономики РФ прогнозирует, что в 2026 году курс рубля просядет до 92,2 за доллар.
