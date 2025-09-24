У Росії суттєво погіршили економічні прогнози

Міністерство економіки РФ оприлюднило оновлений макропрогноз щодо розвитку російської економіки, однак незабаром видалив її, щоб громадяни РФ не знали правду про катастрофічну ситуацію в країні-агресорці.

Влада РФ знову приховує правду

Опозиційні російські журналісти звернули увагу на те, що Міністерство економіки РФ оновило макропрогноз російської економіки та поділилося ним з прокремлівським виданням "Комерсант".

Однак згодом ЗМІ видалило матеріал й причин цього вчинку не пояснило.

У видаленій статті йшлося про те, що очікується зниження росту ВВП: у 2025 році прогноз переглянуто з 2,5% до 1%, у 2026 році — з 2,4% до 1,3%.

Знижено і прогноз щодо інвестицій: у 2026 році замість очікуваного раніше зростання на 3% тепер закладається спад на 0,5%. Мінекономіки пояснює це "високою базою останніх років" і жорсткою грошово-кредитною політикою. Поширити

Ба більше, наголошується, що прогноз щодо промислового виробництва знижено з 2,6% до 1,5% у 2025 році і з 2,9% до 2,3% — у 2026-му.