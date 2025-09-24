Міністерство економіки РФ оприлюднило оновлений макропрогноз щодо розвитку російської економіки, однак незабаром видалив її, щоб громадяни РФ не знали правду про катастрофічну ситуацію в країні-агресорці.
Головні тези:
- Прогнози щодо зростання ВВП, інвестицій та промислового виробництва в Росії значно погіршилися.
- Курс рубля також відчує на собі наслідки війни проти України.
Влада РФ знову приховує правду
Опозиційні російські журналісти звернули увагу на те, що Міністерство економіки РФ оновило макропрогноз російської економіки та поділилося ним з прокремлівським виданням "Комерсант".
Однак згодом ЗМІ видалило матеріал й причин цього вчинку не пояснило.
У видаленій статті йшлося про те, що очікується зниження росту ВВП: у 2025 році прогноз переглянуто з 2,5% до 1%, у 2026 році — з 2,4% до 1,3%.
Ба більше, наголошується, що прогноз щодо промислового виробництва знижено з 2,6% до 1,5% у 2025 році і з 2,9% до 2,3% — у 2026-му.
Також Мінекономіки РФ прогнозує, що у 2026 році курс рубля просяде до 92,2 за долар.
