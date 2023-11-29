В России вспомнили о Формуле Зеленского и выступили с новым заявлением

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков цинично утверждает, что перемирие на основе "Формулы мира" Владимира Зеленского невозможно, поэтому Москва не собирается ничего обсуждать с Украиной.

Кремль снова злится из-за предложения Зеленского

Российские пропагандисты спросили у скандального дипломата, видит ли он "готовность США принудить Украину в следующем году к перемирию".

По словам заместителя Лаврова, ничего подобного не происходит, хотя слухи об этом постоянно появляются в СМИ.

Нет, ничего подобного не то что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу. Если у американских коллег есть какие-то идеи на этот счет, они вправе, разумеется, и вольны их изложить в любой форме. Мы их выслушаем. Но они должны обращаться не к нам, а к Киеву. С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина, – цинично заявил представитель МИД РФ. Поделиться

Сергей Рябков также пожаловался, что Штаты до сих пор "стоят во главе западной группы, которая как мантру повторяет "формулу мира Зеленского", мол, это единственная основа для договоренностей".

Но на такой основе не просто никаких договоренностей не получится, но даже диалог невозможен. Поэтому мы не готовы на этой основе что-либо рассматривать из США. Они должны работать со своими "подопечными", – добавил российский дипломат. Поделиться

Кремлевские пропагандисты также поинтересовались у представителя МИД РФ, возможно ли перемирие в 2024 году.

Я не просто не ожидаю перемирия, я ожидаю того, что цели СВО (так в России называют войну против Украины – ред.), безусловно, будут достигнуты, – с бравадой ответил тот. Поделиться

Россия уже готова воевать с НАТО

Следует отметить, что на Украине Сергей Рябков не остановился и заявил, что РФ готова к вооруженному конфликту с Альянсом, поскольку отношения с блоком у Москвы окончательно испортились.