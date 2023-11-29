Замглавы МИД РФ Сергей Рябков цинично утверждает, что перемирие на основе "Формулы мира" Владимира Зеленского невозможно, поэтому Москва не собирается ничего обсуждать с Украиной.
Кремль снова злится из-за предложения Зеленского
Российские пропагандисты спросили у скандального дипломата, видит ли он "готовность США принудить Украину в следующем году к перемирию".
По словам заместителя Лаврова, ничего подобного не происходит, хотя слухи об этом постоянно появляются в СМИ.
Сергей Рябков также пожаловался, что Штаты до сих пор "стоят во главе западной группы, которая как мантру повторяет "формулу мира Зеленского", мол, это единственная основа для договоренностей".
Кремлевские пропагандисты также поинтересовались у представителя МИД РФ, возможно ли перемирие в 2024 году.
Россия уже готова воевать с НАТО
Следует отметить, что на Украине Сергей Рябков не остановился и заявил, что РФ готова к вооруженному конфликту с Альянсом, поскольку отношения с блоком у Москвы окончательно испортились.
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