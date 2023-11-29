Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков цинічно стверджує, що перемир'я на основі "Формули миру" Володимира Зеленського неможливе, тому Москва не збирається нічого обговорювати з Україною.
Кремль знову лютує через пропозицію Зеленського
Російські пропагандисти запитали у скандального дипломата, чи бачить він "готовність США примусити Україну наступного року до перемир'я".
За словами заступника Лаврова, нічого подібного не відбувається, хоча й чутки про це постійно з’являються у ЗМІ.
Сергій Рябков також поскаржився на те, що Штати досі "стоять на чолі західної групи, яка як мантру повторює "формулу миру Зеленського", мовляв, це єдина основа для домовленостей".
Кремлівські пропагандисти також поцікавилися у представника МЗС РФ, чи можливе перемир’я у 2024 році.
Росія уже готова воювати з НАТО
Варто зазначити, що на Україні Сергій Рябков не зупинився й заявив, що РФ готова до збройного конфлікту з Альянсом, оскільки відносини з блоком у Москви остаточно зіпсувалися.
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