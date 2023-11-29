У Росії згадали про Формулу Зеленського й виступили з новою заявою
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У Росії згадали про Формулу Зеленського й виступили з новою заявою

Сергій Рябков
Джерело:  online.ua

Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков цинічно стверджує, що перемир'я на основі "Формули миру" Володимира Зеленського неможливе, тому Москва не збирається нічого обговорювати з Україною.

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Російські пропагандисти запитали у скандального дипломата, чи бачить він "готовність США примусити Україну наступного року до перемир'я".

За словами заступника Лаврова, нічого подібного не відбувається, хоча й чутки про це постійно з’являються у ЗМІ.

Ні, нічого подібного не те що не проглядається, але я собі на нинішньому етапі й уявити не можу. Якщо в американських колег є якісь ідеї з цього приводу, вони мають право, зрозуміло, і вільні їх викласти в будь-якій формі. Ми їх вислухаємо. Але вони повинні звертатися не до нас, а до Києва. З нами нічого обговорювати на тих умовах, які висунула Україна, - цинічно заявив представник МЗС РФ.

Сергій Рябков також поскаржився на те, що Штати досі "стоять на чолі західної групи, яка як мантру повторює "формулу миру Зеленського", мовляв, це єдина основа для домовленостей".

Але на такій основі не просто ніяких домовленостей не вийде, а й діалог неможливий. Тому ми не готові на цій основі будь-що розглядати зі США. Вони мають працювати зі своїми "підопічними", − додав російський дипломат.

Кремлівські пропагандисти також поцікавилися у представника МЗС РФ, чи можливе перемир’я у 2024 році.

Я не просто не очікую перемир'я, я очікую того, що цілі СВО (так у Росії називають війну проти України − ред.), безумовно, будуть досягнуті, - з бравадою відповів той.

Росія уже готова воювати з НАТО

Варто зазначити, що на Україні Сергій Рябков не зупинився й заявив, що РФ готова до збройного конфлікту з Альянсом, оскільки відносини з блоком у Москви остаточно зіпсувалися.

Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами, - видав російський дипломат.

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