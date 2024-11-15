По информации журналистов издания The Telegraph, преступные российские власти хотят запретить лицам без детей сниматься в фильмах, рекламе и быть лицами в учебниках.
Главные тезисы
- Российские власти планируют ввести закон ограничивающий возможность бездетным лицам участвовать в киноиндустрии и рекламе.
- Причиной запрета является демографическая ситуация в стране, где уровень рождаемости крайне низок.
- Новый закон предусматривает штрафы до 3,2 тыс. евро для частных лиц и до 40 тыс. евро для организаций за поддержку отказа от рождения и воспитания детей.
- Инициатива вызвала возмущение как в российском, так и в мировом обществе из-за своей абсурдности и ограничений личной свободы.
- Кремль подчеркивает важность увеличения рождаемости, утверждая, что без детей не было бы будущего страны.
В чем причины запрета бездетным россиянам сниматься в кино?
Отмечается, что в настоящее время население страны-агрессорки составляет около 144 млн. человек, что на 2,5% меньше, чем в период после развала СССР в начале 90-х годов прошлого века.
В материале издания подчеркивается, что уровень рождаемости в России также находится на самом низком уровне за последние 25 лет.
Что известно о новом абсурдном законе против бездетных людей в России
Отмечается, что согласно новому закону, частные лица будут наказываться штрафом в размере до 3,2 тыс. евро, а организации — до 40 тыс. евро за распространение информации и поддержку отказа от рождения и воспитания детей.
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