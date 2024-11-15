В России хотят бороться с чайлдфри и бездетными людьми
Категория
Мир
Дата публикации

В России хотят бороться с чайлдфри и бездетными людьми

Российская пропаганда
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Источник:  The Telegraph

По информации журналистов издания The Telegraph, преступные российские власти хотят запретить лицам без детей сниматься в фильмах, рекламе и быть лицами в учебниках.

Главные тезисы

  • Российские власти планируют ввести закон ограничивающий возможность бездетным лицам участвовать в киноиндустрии и рекламе.
  • Причиной запрета является демографическая ситуация в стране, где уровень рождаемости крайне низок.
  • Новый закон предусматривает штрафы до 3,2 тыс. евро для частных лиц и до 40 тыс. евро для организаций за поддержку отказа от рождения и воспитания детей.
  • Инициатива вызвала возмущение как в российском, так и в мировом обществе из-за своей абсурдности и ограничений личной свободы.
  • Кремль подчеркивает важность увеличения рождаемости, утверждая, что без детей не было бы будущего страны.

В чем причины запрета бездетным россиянам сниматься в кино?

Кремль скоро запретит бездетным семьям появятся в фильмах, рекламе и учебниках, чтобы побудить россиян рожать больше детей, — подчеркивают журналисты издания.

Отмечается, что в настоящее время население страны-агрессорки составляет около 144 млн. человек, что на 2,5% меньше, чем в период после развала СССР в начале 90-х годов прошлого века.

В материале издания подчеркивается, что уровень рождаемости в России также находится на самом низком уровне за последние 25 лет.

Без детей не было бы страны, — заявил спикер нижней палаты российской госдумы Вячеслав Володин.

Что известно о новом абсурдном законе против бездетных людей в России

Отмечается, что согласно новому закону, частные лица будут наказываться штрафом в размере до 3,2 тыс. евро, а организации — до 40 тыс. евро за распространение информации и поддержку отказа от рождения и воспитания детей.

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