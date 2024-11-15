По информации журналистов издания The Telegraph, преступные российские власти хотят запретить лицам без детей сниматься в фильмах, рекламе и быть лицами в учебниках.

В чем причины запрета бездетным россиянам сниматься в кино?

Кремль скоро запретит бездетным семьям появятся в фильмах, рекламе и учебниках, чтобы побудить россиян рожать больше детей, — подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Отмечается, что в настоящее время население страны-агрессорки составляет около 144 млн. человек, что на 2,5% меньше, чем в период после развала СССР в начале 90-х годов прошлого века.

В материале издания подчеркивается, что уровень рождаемости в России также находится на самом низком уровне за последние 25 лет.

Без детей не было бы страны, — заявил спикер нижней палаты российской госдумы Вячеслав Володин. Поделиться

Что известно о новом абсурдном законе против бездетных людей в России

Отмечается, что согласно новому закону, частные лица будут наказываться штрафом в размере до 3,2 тыс. евро, а организации — до 40 тыс. евро за распространение информации и поддержку отказа от рождения и воспитания детей.