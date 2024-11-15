За інформацією журналістів видання The Telegraph, злочинна російська влада хоче заборонити особам без дітей зніматись у фільмах, рекламі та бути обличчями у підручниках.

У чому причини заборони бездітним росіянам зніматись у кіно те рекламі

Кремль скоро запретит бездетным семьям появляться в фильмах, рекламе и учебниках, чтобы побудить россиян рожать больше детей, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

Зазначається, що наразі населення країни-агресорки складає близько 144 млн осіб, що на 2,5% менше, ніж у період після розвалу СРСР на початку 90-х років минулого століття

У матеріалі видання підкреслюється, що рівень народжуваності в Росії також перебуває на найнижчому рівні за останні 25 років.

Без дітей не було б країни, — заявив спікер нижньої палати російської держдуми В’ячеслав Володін. Поширити

Що відомо про новий абсурдний закон проти бездітних людей у Росії

Зазначається, що відповідно до нового закону, приватні особи будуть каратись штрафом у розмірі до 3,2 тис євро, а організації — до 40 тис євро за поширення інформації та підтримку відмови від народження та виховування дітей.