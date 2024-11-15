У Росії хочуть боротися з чайлдфрі та бездітними людьми
Категорія
Світ
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У Росії хочуть боротися з чайлдфрі та бездітними людьми

Російська пропаганда
Джерело:  The Telegraph

За інформацією журналістів видання The Telegraph, злочинна російська влада хоче заборонити особам без дітей зніматись у фільмах, рекламі та бути обличчями у підручниках. 

Головні тези:

  • У Росії планують ввести закон, який обмежить бездітним особам можливість виступати у фільмах, рекламі та на обкладинках підручників.
  • Спроба змусити росіян народжувати більше дітей пояснюється демографічною ситуацією в країні, де рівень народжуваності рекордно низький. 
  • Закон передбачає штрафи для приватних осіб до 3,2 тис. євро та для організацій до 40 тис. євро за підтримку відмови від народження та виховання дітей.
  • Представники влади вважають, що без дітей не було б країни, та закликають до збільшення кількості новонароджених.
  • Новий закон викликає обурення та обговорення як у російському, так і у світовому суспільстві через його абсурдність та різкі обмеження особистої свободи.

У чому причини заборони бездітним росіянам зніматись у кіно те рекламі

Кремль скоро запретит бездетным семьям появляться в фильмах, рекламе и учебниках, чтобы побудить россиян рожать больше детей, — підкреслюють журналісти видання.

Зазначається, що наразі населення країни-агресорки складає близько 144 млн осіб, що на 2,5% менше, ніж у період після розвалу СРСР на початку 90-х років минулого століття

У матеріалі видання підкреслюється, що рівень народжуваності в Росії також перебуває на найнижчому рівні за останні 25 років.

Без дітей не було б країни, — заявив спікер нижньої палати російської держдуми В’ячеслав Володін.

Що відомо про новий абсурдний закон проти бездітних людей у Росії

Зазначається, що відповідно до нового закону, приватні особи будуть каратись штрафом у розмірі до 3,2 тис євро, а організації — до 40 тис євро за поширення інформації та підтримку відмови від народження та виховування дітей.

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