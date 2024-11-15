За інформацією журналістів видання The Telegraph, злочинна російська влада хоче заборонити особам без дітей зніматись у фільмах, рекламі та бути обличчями у підручниках.
Головні тези:
- У Росії планують ввести закон, який обмежить бездітним особам можливість виступати у фільмах, рекламі та на обкладинках підручників.
- Спроба змусити росіян народжувати більше дітей пояснюється демографічною ситуацією в країні, де рівень народжуваності рекордно низький.
- Закон передбачає штрафи для приватних осіб до 3,2 тис. євро та для організацій до 40 тис. євро за підтримку відмови від народження та виховання дітей.
- Представники влади вважають, що без дітей не було б країни, та закликають до збільшення кількості новонароджених.
- Новий закон викликає обурення та обговорення як у російському, так і у світовому суспільстві через його абсурдність та різкі обмеження особистої свободи.
У чому причини заборони бездітним росіянам зніматись у кіно те рекламі
Зазначається, що наразі населення країни-агресорки складає близько 144 млн осіб, що на 2,5% менше, ніж у період після розвалу СРСР на початку 90-х років минулого століття
У матеріалі видання підкреслюється, що рівень народжуваності в Росії також перебуває на найнижчому рівні за останні 25 років.
Що відомо про новий абсурдний закон проти бездітних людей у Росії
Зазначається, що відповідно до нового закону, приватні особи будуть каратись штрафом у розмірі до 3,2 тис євро, а організації — до 40 тис євро за поширення інформації та підтримку відмови від народження та виховування дітей.
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