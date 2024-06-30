В России заявили об атаке дронов на Новолипецкий металлургический комбинат

По данным пропагандистских СМИ, беспилотники устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат в России.
Главные тезисы
- По предварительной информации, 7 беспилотников рухнули и взорвались на территории комбината.
- Беспилотники пытались атаковать здание кислородной станции и другие объекты территории комбината.
- Минобороны РФ цинично заявило о массированной атаке дронов на несколько областей страны-агрессорки, в результате чего было уничтожено значительное количество беспилотников.
На территории комбината упали и взорвались 7 БПЛА
Так называемая "атака" на завод началась в два часа ночи и продолжалась более часа. В общей сложности за это время на территории комбината упали и взорвались 7 БПЛА, сообщили пропагандистские СМИ.
По предварительным данным, один из упавших беспилотников повредил установку разделения кислорода.
Еще четыре дрона пытались атаковать здание кислородной станции. Один из беспилотников также повредил гараж. Гараж загорелся, но возгорание быстро потушили. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также фрагмент сбитого беспилотника повредил крышу дома и сарая на улице Ильича, 17. Никто не пострадал.
На "непростую беспокойную ночь" пожаловался и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Одно из изданий разместило видео работы российского ПВО.
Минобороны РФ заявляет о массированной атаке дронов на 6 областей страны-агрессорки
Об этом говорится в сообщении Минобороны страны-агрессоры утром 30 июня.
Ночью так называемый "губернатор" Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграмме, что два дрона-камикадзе якобы атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне.
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