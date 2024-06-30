У Росії заявили про атаку дронів на Новолипецький металургійний комбінат
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У Росії заявили про атаку дронів на Новолипецький металургійний комбінат

Новолипецький металургійний комбінат
Джерело:  online.ua

За даними пропагандистських ЗМІ, безпілотники влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат в Росії.

Головні тези:

  • За попередньою інформацією, 7 безпілотників впали та вибухнули на території комбінату.
  • Безпілотники намагалися атакувати будівлю кисневої станції та інші об'єкти на території комбінату.
  • Міноборони РФ цинічно заявило про масовану атаку дронів на кілька областей країни-агресорки, у результаті чого було знищено значну кількість безпілотників.

На території комбінату впали і вибухнули 7 БПЛА

Так звана “атака” на завод почалася о другій годині ночі і тривала понад годину. Загалом за цей час на території комбінату впали і вибухнули 7 БПЛА, повідомили пропагандистські ЗМІ.

За попередніми даними, один із безпілотників, що впали, пошкодив установку розділення кисню.

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Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж. Гараж загорівся, але загоряння швидко загасили. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також фрагмент збитого безпілотника пошкодив дах будинку і сараю на вулиці Ілліча, 17. Ніхто не постраждав.

На “непросту на неспокійну ніч“ поскаржився і губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Дев'ять БПЛА було збито над промисловою зоною Липецька. На місці падіння уламків зараз продовжують працювати співробітники спецслужб. Жертв немає, — повідомив Ігор Артамонов.

Одне з видань розмістило відео роботи російської ППО.

Міноборони РФ заявляє про масовану атаку дронів на 6 областей країни-агресорки

Про це йдеться у дописі Міноборони країни-агресорки вранці 30 червня.

Черговими засобами ППО знищено п’ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської та по два БПЛА над територіями Орловської та Білгородської областей, — вказано у повідомленні.

Вночі так званий “губернатор” Бєлгородської області В’ячеслав Гладков написав у своєму телеграмі, що два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні.

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