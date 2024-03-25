В России заявляют о поражении Украиной разведывательного корабля РФ "Иван Хурс"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России заявляют о поражении Украиной разведывательного корабля РФ "Иван Хурс"

хурс
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Источник:  online.ua

В результате атаки украинских войск 24 марта на оккупированный полуостров Крым был поврежден разведывательный корабль "Иван Хурс".

Что известно о поражении ВСУ корабля РФ "Иван Хурс"

Как сообщают росСМИ, в ночь с 23 на 24 марта по Севастополю было запущено 18 ракет. Россияне смогли сбить 11 из них.

Отмечается, что по судну "Иван Хурс" попали сразу две ракеты. Пока информации о пострадавших нет.

Повреждены в/ч на улице Руднева, БДК "Азов" и "Ямал" и разведывательный корабль "Иван Хурс". По данным источников ASTRA, в "Ивана Хурса" попали сразу 2 ракеты. О пострадавших неизвестно, пишет издание.

Это не первый удар по этому кораблю. В мае 2023 года повреждения получил российский разведывательный корабль "Иван Хурс". За ним несколько часов охотились украинские надводные дроны "Магура". Тогда корабль-разведчик РФ выполнял задачи в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

«Иван Хурс» — российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280 . В задачи корабля входит обеспечение связи и управление флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежка за компонентами американской системы ПРО.

Корабель "Иван Хурс" (фото — из открытых источников)

ВСУ ударили ракетами по российским кораблям "Ямал" и "Азов" в Крыму

Утром 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.

Под мощные удары украинских сил оказались несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).

Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.

Следует также отметить, что в районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ.

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