У Росії заявляють про ураження Україною розвідувального корабля РФ "Іван Хурс"

Внаслідок атаки українських війск 24 березня на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Що відомо про ураження ЗСУ корабля РФ "Іван Хурс"

Як повідомляють росЗМІ, у ніч із 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. Росіяни змогли збити 11 з них.

Зазначається, що по судну "Іван Хурс" влучили одразу дві ракети. Наразі інформації про постраждалих немає.

Пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, БДК "Азов" та "Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс". За даними джерел ASTRA, у "Івана Хурса" влучили одразу 2 ракети. Про постраждалих невідомо, — пише видання. Поширити

Це не перший удар по цьому кораблю. У травні 2023 року пошкоджень зазнав російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". За ним кілька годин полювали українські надводні дрони "Магура". Тоді корабель-розвідник РФ виконував завдання за 120 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

«Іван Хурс» — російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Перший серійний і один з двох кораблів проєкту 18280. До завдань корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи ПРО.

Корабль “Іван Хурс” (фото — з відкритих джерел)

ЗСУ вдарили ракетами по російських кораблях "Ямал" та "Азов" в Криму

Вранці 24 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі.

Під потужні удари українських сил потрапили декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Згідно з даними проєкту OSINTtechnical, він має інформацію про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.