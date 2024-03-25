У Росії заявляють про ураження Україною розвідувального корабля РФ "Іван Хурс"
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У Росії заявляють про ураження Україною розвідувального корабля РФ "Іван Хурс"

хурс
Джерело:  online.ua

Внаслідок атаки українських війск 24 березня на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Що відомо про ураження ЗСУ корабля РФ "Іван Хурс"

Як повідомляють росЗМІ, у ніч із 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. Росіяни змогли збити 11 з них.

Зазначається, що по судну "Іван Хурс" влучили одразу дві ракети. Наразі інформації про постраждалих немає.

Пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, БДК "Азов" та "Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс". За даними джерел ASTRA, у "Івана Хурса" влучили одразу 2 ракети. Про постраждалих невідомо, — пише видання.

Це не перший удар по цьому кораблю. У травні 2023 року пошкоджень зазнав російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". За ним кілька годин полювали українські надводні дрони "Магура". Тоді корабель-розвідник РФ виконував завдання за 120 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

«Іван Хурс»  — російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Перший серійний і один з двох кораблів проєкту 18280. До завдань корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи ПРО.

Корабль “Іван Хурс” (фото — з відкритих джерел)

ЗСУ вдарили ракетами по російських кораблях "Ямал" та "Азов" в Криму

Вранці 24 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі.

Під потужні удари українських сил потрапили декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Згідно з даними проєкту OSINTtechnical, він має інформацію про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.

Варто також зазначити, що у районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ.

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