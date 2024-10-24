В российской Перми сожгли офис диктаторской партии Путина — видео

Ночью 24 октября в Перми подожгли офис партии "Единая Россия". В поджоге подозревают двух женщин, которых сейчас разыскивают.

В Перми женщины подожгли офис "Единой России"

Как отмечают росСМИ, сообщение о пожаре поступило в 23:41 (21:41 по Киеву). Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

По словам главы пермского отделения "Единой России" Станислава Швецова, на камеры видеонаблюдения попали две женщины. Каждая из них бросила по бутылке "коктейль Молотова".

Мы два дня тому назад отправляли гуманитарный груз, информация об этом была на федеральном канале. И если сложить два и два, то это месть, — заявил первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России". Поделиться

В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина

27 февраля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области раздались взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и недалеко от "избирательного участка".

Как отмечают в Спротиве, партизаны передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе.