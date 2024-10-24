В российской Перми сожгли офис диктаторской партии Путина — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российской Перми сожгли офис диктаторской партии Путина — видео

В российской Перми сожгли офис диктаторской партии Путина — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 24 октября в Перми подожгли офис партии "Единая Россия". В поджоге подозревают двух женщин, которых сейчас разыскивают.

Главные тезисы

  • В Перми подожгли офис партии “Единая Россия”: две женщины бросили по бутылке “коктейль Молотова”.
  • Поджог совпал с отправкой гуманитарного груза и может быть рассмотрен как месть.
  • Аналогичное событие произошло в Новой Каховке, где партизаны взорвали штаб партии Путина.
  • Силы сопротивления оккупации остановили фейковый “избирательный” процесс в Новой Каховке.
  • Официальные заявления о нападениях с БПЛА не соответствуют действительности, по данным Спротива.

В Перми женщины подожгли офис "Единой России"

Как отмечают росСМИ, сообщение о пожаре поступило в 23:41 (21:41 по Киеву). Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

По словам главы пермского отделения "Единой России" Станислава Швецова, на камеры видеонаблюдения попали две женщины. Каждая из них бросила по бутылке "коктейль Молотова".

Мы два дня тому назад отправляли гуманитарный груз, информация об этом была на федеральном канале. И если сложить два и два, то это месть, — заявил первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России".

В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина

27 февраля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области раздались взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и недалеко от "избирательного участка".

Как отмечают в Спротиве, партизаны передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе.

Враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ТОТ. Поэтому россияне, чтобы не сеять панику, заявляют о мифических БПЛА, которые якобы ударили по объектам, хочет это не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Москве после атаки дронов вспыхнуло военное училище — видео
В Москве после атаки дронов вспыхнуло военное училище — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака ВСУ по нефтебазе в Феодосии — на объекте вспыхнула еще одна цистерна
Атака ВСУ по нефтебазе в Феодосии — на объекте вспыхнула еще одна цистерна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Подмосковье вспыхнул военный аэродром "Чкаловский" — видео
В Подмосковье вспыхнул военный аэродром "Чкаловский" — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?