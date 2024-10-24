В российской Перми сожгли офис диктаторской партии Путина — видео

Ночью 24 октября в Перми подожгли офис партии "Единая Россия". В поджоге подозревают двух женщин, которых сейчас разыскивают.
Главные тезисы
- В Перми подожгли офис партии “Единая Россия”: две женщины бросили по бутылке “коктейль Молотова”.
- Поджог совпал с отправкой гуманитарного груза и может быть рассмотрен как месть.
- Аналогичное событие произошло в Новой Каховке, где партизаны взорвали штаб партии Путина.
- Силы сопротивления оккупации остановили фейковый “избирательный” процесс в Новой Каховке.
- Официальные заявления о нападениях с БПЛА не соответствуют действительности, по данным Спротива.
В Перми женщины подожгли офис "Единой России"
Как отмечают росСМИ, сообщение о пожаре поступило в 23:41 (21:41 по Киеву). Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
По словам главы пермского отделения "Единой России" Станислава Швецова, на камеры видеонаблюдения попали две женщины. Каждая из них бросила по бутылке "коктейль Молотова".
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина
27 февраля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области раздались взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и недалеко от "избирательного участка".
Как отмечают в Спротиве, партизаны передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-