Вночі 24 жовтня в Пермі підпалили офіс партії "Єдина Росія". У підпалі підозрюють двох жінок, яких наразі розшукують.
Головні тези:
- Ситуацію у Пермі порівнюють з іншими атаками на офіси політичних партій, що свідчить про загострення політичної ситуації в регіоні.
- Акти протесту та спротив окупації партією Путіна підштовхують населення до дій та викликають реакцію зі сторони влади.
- Події у Пермі та Новій Каховці є свідченням підтримки сил спротиву та невдоволення окупацією російських політичних партій у різних областях.
У Пермі жінки підпалили офіс “Єдиної Росії”
Як зазначають росЗМІ, повідомлення про пожежу надійшло о 23:41 (21:41 за київським часом). Загальна площа загоряння становила 40 квадратних метрів.
За словами голови пермського відділення "Єдиної Росії" Станіслава Швецова, на камери відеоспостереження потрапили дві жінки. Кожна з них кинула по пляшці "коктейлю Молотова".
В окупованій Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна
27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони пролунали і неподалік від "виборчої дільниці".
Як зазначають в Спротиві, партизани передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті.
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