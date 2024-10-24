У російській Пермі спалили офіс диктаторської партії Путіна — відео
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У російській Пермі спалили офіс диктаторської партії Путіна — відео

У російській Пермі спалили офіс диктаторської партії Путіна — відео
Джерело:  online.ua

Вночі 24 жовтня в Пермі підпалили офіс партії "Єдина Росія". У підпалі підозрюють двох жінок, яких наразі розшукують.

Головні тези:

 

  • Ситуацію у Пермі порівнюють з іншими атаками на офіси політичних партій, що свідчить про загострення політичної ситуації в регіоні.
  • Акти протесту та спротив окупації партією Путіна підштовхують населення до дій та викликають реакцію зі сторони влади.
  • Події у Пермі та Новій Каховці є свідченням підтримки сил спротиву та невдоволення окупацією російських політичних партій у різних областях.

У Пермі жінки підпалили офіс “Єдиної Росії”

Як зазначають росЗМІ, повідомлення про пожежу надійшло о 23:41 (21:41 за київським часом). Загальна площа загоряння становила 40 квадратних метрів.

За словами голови пермського відділення "Єдиної Росії" Станіслава Швецова, на камери відеоспостереження потрапили дві жінки. Кожна з них кинула по пляшці "коктейлю Молотова".

Ми два дні тому відправляли гуманітарний вантаж, інформація про це була на федеральному каналі. І якщо скласти два і два, то це помста, — заявив перший заступник секретаря регіонального відділення "Єдиної Росії".

В окупованій Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна

27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони пролунали і неподалік від "виборчої дільниці".

Як зазначають в Спротиві, партизани передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті.

Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктам, хоче це не відповідає дійсності, — йдеться у повідомленні.

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