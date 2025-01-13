В российской Туле вспыхнул военный госпиталь — видео

В российском городе Тула произошел масштабный пожар в здании военного госпиталя. Он принадлежит к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.
Главные тезисы
- В российской Туле вспыхнул военный госпиталь, принадлежащий к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.
- Пожар охватил один из этажей здания с площадью около 1000 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания указывают короткое замыкание электропроводки.
- В момент пожара в госпитале находились около 200 человек, но все медработники и пациенты были эвакуированы. О пострадавших информации пока нет.
- Ночью 16 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса 'Базальт' в Туле.
- Предприятие 'Базальт' производит военную продукцию по конфликту с Украиной. Эффективность удара показали камеры уличного наблюдения.
Что известно о пожаре в российской Туле
По информации российских СМИ, огонь охватил один из этажей госпиталя по улице Советская. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, а пламя распространилось на крышу здания.
Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки. В момент пожара в здании находились около 200 человек.
На месте работают пожарные. Российская сторона утверждает, что всех медработников и пациентов эвакуировали. Информации о пострадавших пока нет.
Дроны ГУР поразили военный объект в Туле
Ночью 16 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.
Аналитики OSINT обращают внимание на то, что момент попадания дронов зафиксировали камеры уличного наблюдения.
Как утверждают российские пропагандисты, в Тульской области система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.
Что важно понимать, "Базальт" - оборонное предприятие РФ, занимающееся созданием и поставкой вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.
В себя оно включает не только главное подразделение в Москве, но и научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и Костромской области.
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