В российской Туле вспыхнул военный госпиталь — видео
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В российской Туле вспыхнул военный госпиталь — видео

В российской Туле вспыхнул военный госпиталь — видео
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Источник:  online.ua

В российском городе Тула произошел масштабный пожар в здании военного госпиталя. Он принадлежит к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.

Главные тезисы

  • В российской Туле вспыхнул военный госпиталь, принадлежащий к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.
  • Пожар охватил один из этажей здания с площадью около 1000 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания указывают короткое замыкание электропроводки.
  • В момент пожара в госпитале находились около 200 человек, но все медработники и пациенты были эвакуированы. О пострадавших информации пока нет.
  • Ночью 16 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса 'Базальт' в Туле.
  • Предприятие 'Базальт' производит военную продукцию по конфликту с Украиной. Эффективность удара показали камеры уличного наблюдения.

Что известно о пожаре в российской Туле

По информации российских СМИ, огонь охватил один из этажей госпиталя по улице Советская. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, а пламя распространилось на крышу здания.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки. В момент пожара в здании находились около 200 человек.

На месте работают пожарные. Российская сторона утверждает, что всех медработников и пациентов эвакуировали. Информации о пострадавших пока нет.

Дроны ГУР поразили военный объект в Туле

Ночью 16 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.

В результате плановой работы ГУР в ночь на четверг поражен военный объект в Туле. Предприятие непосредственно производит военную продукцию для войны против Украины, сообщают украинские журналисты со ссылкой на свои источники в украинской разведке.

Аналитики OSINT обращают внимание на то, что момент попадания дронов зафиксировали камеры уличного наблюдения.

Как утверждают российские пропагандисты, в Тульской области система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Что важно понимать, "Базальт" - оборонное предприятие РФ, занимающееся созданием и поставкой вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

В себя оно включает не только главное подразделение в Москве, но и научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и Костромской области.

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