В российской Туле вспыхнул военный госпиталь — видео

В российском городе Тула произошел масштабный пожар в здании военного госпиталя. Он принадлежит к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.

Что известно о пожаре в российской Туле

По информации российских СМИ, огонь охватил один из этажей госпиталя по улице Советская. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, а пламя распространилось на крышу здания.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки. В момент пожара в здании находились около 200 человек.

На месте работают пожарные. Российская сторона утверждает, что всех медработников и пациентов эвакуировали. Информации о пострадавших пока нет.

Дроны ГУР поразили военный объект в Туле

Ночью 16 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.

В результате плановой работы ГУР в ночь на четверг поражен военный объект в Туле. Предприятие непосредственно производит военную продукцию для войны против Украины, сообщают украинские журналисты со ссылкой на свои источники в украинской разведке. Поделиться

Аналитики OSINT обращают внимание на то, что момент попадания дронов зафиксировали камеры уличного наблюдения.

Как утверждают российские пропагандисты, в Тульской области система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Что важно понимать, "Базальт" - оборонное предприятие РФ, занимающееся созданием и поставкой вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

В себя оно включает не только главное подразделение в Москве, но и научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и Костромской области.