У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь — відео

У російському місті Тула сталася масштабна пожежа у будівлі військового госпіталю. Він належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.
Головні тези:
- У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь, який належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.
- Пожежа охопила один із поверхів будівлі із площею близько 1000 квадратних метрів. Попередньою причиною загоряння вказують коротке замикання електропроводки.
- У момент пожежі в госпіталю перебувало близько 200 осіб, але всі медпрацівники і пацієнти були евакуйовані. Про постраждалих інформації наразі немає.
- Уночі 16 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу 'Базальт' у Тулі.
- Підприємство 'Базальт' виробляє військову продукцію для конфлікту з Україною. Ефективність удару засвідчили камери вуличного спостереження.
Що відомо про пожежу в російській Тулі
За інформацією російських ЗМІ, вогонь охопив один із поверхів шпиталю на вулиці Радянська. Площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів, а полум'я поширилося на покрівлю будівлі.
Попередньою причиною загоряння називають коротке замикання електропроводки. У момент пожежі в будівлі перебувало близько 200 осіб.
На місці працюють пожежники. Російська сторона стверджує, що всіх медпрацівників і пацієнтів евакуювали. Інформації про постраждалих наразі немає.
Дрони ГУР уразили військовий об'єкт у Тулі
Уночі 16 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.
Аналітики OSINT звертають увагу на те, що момент влучання дронів зафіксували камери вуличного спостереження.
Як стверджують російські пропагандисти, в Тульській області система протиповітряної оборони збила два безпілотні літальні апарати Збройних сил України.
Що важливо розуміти, "Базальт" — оборонне підприємство РФ, яке займається створенням та постачанням озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.
У себе воно включає не лише головний підрозділ в Москві, а й науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та в Костромській області.
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