У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь — відео

У російському місті Тула сталася масштабна пожежа у будівлі військового госпіталю. Він належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.

Що відомо про пожежу в російській Тулі

За інформацією російських ЗМІ, вогонь охопив один із поверхів шпиталю на вулиці Радянська. Площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів, а полум'я поширилося на покрівлю будівлі.

Попередньою причиною загоряння називають коротке замикання електропроводки. У момент пожежі в будівлі перебувало близько 200 осіб.

На місці працюють пожежники. Російська сторона стверджує, що всіх медпрацівників і пацієнтів евакуювали. Інформації про постраждалих наразі немає.

Дрони ГУР уразили військовий об'єкт у Тулі

Уночі 16 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України, — повідомляють українські журналісти з посиланням на свої джерела в українській розвідці. Поширити

Аналітики OSINT звертають увагу на те, що момент влучання дронів зафіксували камери вуличного спостереження.

Як стверджують російські пропагандисти, в Тульській області система протиповітряної оборони збила два безпілотні літальні апарати Збройних сил України.

Що важливо розуміти, "Базальт" — оборонне підприємство РФ, яке займається створенням та постачанням озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.

У себе воно включає не лише головний підрозділ в Москві, а й науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та в Костромській області.