У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь — відео
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У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь — відео

У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь — відео
Джерело:  online.ua

У російському місті Тула сталася масштабна пожежа у будівлі військового госпіталю. Він належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.

Головні тези:

  • У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь, який належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.
  • Пожежа охопила один із поверхів будівлі із площею близько 1000 квадратних метрів. Попередньою причиною загоряння вказують коротке замикання електропроводки.
  • У момент пожежі в госпіталю перебувало близько 200 осіб, але всі медпрацівники і пацієнти були евакуйовані. Про постраждалих інформації наразі немає.
  • Уночі 16 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу 'Базальт' у Тулі.
  • Підприємство 'Базальт' виробляє військову продукцію для конфлікту з Україною. Ефективність удару засвідчили камери вуличного спостереження.

Що відомо про пожежу в російській Тулі

За інформацією російських ЗМІ, вогонь охопив один із поверхів шпиталю на вулиці Радянська. Площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів, а полум'я поширилося на покрівлю будівлі.

Попередньою причиною загоряння називають коротке замикання електропроводки. У момент пожежі в будівлі перебувало близько 200 осіб.

На місці працюють пожежники. Російська сторона стверджує, що всіх медпрацівників і пацієнтів евакуювали. Інформації про постраждалих наразі немає.

Дрони ГУР уразили військовий об'єкт у Тулі

Уночі 16 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України, — повідомляють українські журналісти з посиланням на свої джерела в українській розвідці.

Аналітики OSINT звертають увагу на те, що момент влучання дронів зафіксували камери вуличного спостереження.

Як стверджують російські пропагандисти, в Тульській області система протиповітряної оборони збила два безпілотні літальні апарати Збройних сил України.

Що важливо розуміти, "Базальт" — оборонне підприємство РФ, яке займається створенням та постачанням озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.

У себе воно включає не лише головний підрозділ в Москві, а й науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та в Костромській області.

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