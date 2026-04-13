В российском Череповце пылает химический завод на фоне атаки БпЛА — видео

В российском Череповце (Вологодская область) горит завод "ФосАгро" после дневной атаки дронов. Это одно из крупнейших предприятий, где производят сырье для взрывчатки.
Главные тезисы
- После атаки дронов на химический завод “ФосАгро” в Череповце возник пожар, вызвавший серьезные последствия для промышленности.
- Завод 'ФосАгро' является крупнейшим производителем аммиака и аммиачной селитры в России, играющим важную роль в производстве взрывчатки.
"Бавовна" в Череповце: что известно
В Вологодской области России неизвестные беспилотники атаковали завод в промышленной зоне города Череповец. На предприятии загорелся пожар — местные жители зафиксировали это на видео и выложили в сеть.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил лишь о сбитии нескольких дронов, в том числе над промышленной зоной. Об атаке на завод и пожар он не упомянул.
АО "Апатит" — один из крупнейших производителей аммиака и аммиачной селитры в России. Эти вещества являются критически важным сырьем для оборонной промышленности — они используются в производстве взрывчатых веществ и пороха. Завод входит в группу "ФосАгро" — один из крупнейших химических комплексов Европы.
Предприятие также производит:
фосфорсодержащие минеральные удобрения;
фосфорную кислоту;
серную кислоту.
OSINT-специалисты канала "Кибермука" подтвердили попадание в аммиачное производство завода "Череповец-Азот" 13 апреля 2026 года.
По данным аналитиков, на опубликованном видео виден черный дым от горения сразу в двух из трех аммиачных цехов предприятия — "Аммиак-1" и "Аммиак-2". Их суммарная производственная мощность — 900 тысяч тонн в год.
Отдельно сообщается о возможном попадании в хранилище аммиака этих цехов. Примечательно, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину это хранилище дополнительно оградили специальной металлической конструкцией — именно от ударов беспилотников.
По оценкам аналитиков, пораженные цеха обеспечивают:
около 6% производства аммиака во всей России;
завод в целом отвечает примерно на 10% общероссийского производства аммиака.
