У російському Череповці палає хімічний завод на тлі атаки БпЛА — відео

У російському Череповці (Вологодська область) горить завод "ФосАгро" після денної атаки дронів. Це один з найбільших підприємств, де виробляють сировину для вибухівки.

“Бавовна” у Череповці: що відомо

У Вологодській області Росії невідомі безпілотники атакували завод у промисловій зоні міста Череповець. На підприємстві спалахнула пожежа — місцеві жителі зафіксували це на відео та виклали у мережу.

Губернатор Вологодської області Георгій Філімонов повідомив лише про збиття кількох дронів, у тому числі над промисловою зоною. Про атаку на завод та пожежу він не згадав.

АТ "Апатит" — один із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у Росії. Ці речовини є критично важливою сировиною для оборонної промисловості — їх використовують у виробництві вибухових речовин та пороху. Завод входить до групи "ФосАгро" — одного з найбільших хімічних комплексів Європи.

Підприємство також виробляє:

фосфоровмісні мінеральні добрива;

фосфорну кислоту;

сірчану кислоту.

OSINT-фахівці каналу "Кіберборошно" підтвердили влучання в аміачне виробництво заводу "Череповець-Азот" 13 квітня 2026 року.

За даними аналітиків, на опублікованому відео видно чорний дим від горіння одразу у двох із трьох аміачних цехів підприємства — "Аміак-1" та "Аміак-2". Їхня сумарна виробнича потужність — 900 тисяч тонн на рік.

Окремо повідомляється про можливе влучання у сховище аміаку цих цехів. Показово, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це сховище додатково захистили спеціальною металевою конструкцією — саме від ударів безпілотників.

За оцінками аналітиків, уражені цехи забезпечують: