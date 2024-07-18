В российском Екатеринбурге горит завод "Эльмаш" — видео

18 июля российский Екатеринбург накрыл столб дыма из-за масштабного пожара на заводе "Эльмаш".
Главные тезисы
- Масштабный пожар на заводе Эльмаш в Екатеринбурге вызвал столб дыма над городом и привел к эвакуации работников.
- По оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров, однако пожар был успешно ликвидирован.
- В параллельном происшествии в Курской области РФ произошел пожар на заводе низковольтной аппаратуры из-за атаки дронов.
Из-за пожара над Екатеринбургом поднялся столб дыма
Жители российского Екатеринбурга начали жаловаться на огромный столб дыма из-за горящей промзоны завода "Эльмаш".
Как сообщили спасательные службы страны-агрессорки, на территории промышленной площадки горит крыша здания.
По оперативной информации, площадь пожара составляет 420 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировали три человека.
Очевидцы происшествия утверждают, что на момент пожара на территории завода велись сварочные работы.
Есть информация, что пожар на заводе ликвидировали.
В Курской области РФ начался масштабный пожар после атаки дронов
16 июля новая атака дронов на территорию РФ закончилась мощным "хлопком" на заводе низковольтной аппаратуры в Курской области.
О событиях в области сообщает и.о. губернатора Курщины Алексей Смирнов.
По его словам, сейчас пылает завод низковольтной аппаратуры в поселке городского типа Корнево.
Кроме того, отмечается, что площадь пожара составляет 400 квадратов.
Смирнов также утверждает, что коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода.
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