В российском Екатеринбурге горит завод "Эльмаш" — видео

Из-за пожара над Екатеринбургом поднялся столб дыма

Жители российского Екатеринбурга начали жаловаться на огромный столб дыма из-за горящей промзоны завода "Эльмаш".

Как сообщили спасательные службы страны-агрессорки, на территории промышленной площадки горит крыша здания.

По оперативной информации, площадь пожара составляет 420 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировали три человека.

Очевидцы происшествия утверждают, что на момент пожара на территории завода велись сварочные работы.

Есть информация, что пожар на заводе ликвидировали.

Во время проведения демонтажных работ на территории старых складских помещений произошла вспышка. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Никто не пострадал, вспышка уже ликвидирована, - отметили в пресс-службе «Уралтрансмаша». Поделиться

В Курской области РФ начался масштабный пожар после атаки дронов

16 июля новая атака дронов на территорию РФ закончилась мощным "хлопком" на заводе низковольтной аппаратуры в Курской области.

О событиях в области сообщает и.о. губернатора Курщины Алексей Смирнов.

По его словам, сейчас пылает завод низковольтной аппаратуры в поселке городского типа Корнево.

Кроме того, отмечается, что площадь пожара составляет 400 квадратов.

Рабочие эвакуировались к прибытию пожарных — предварительно пострадал один человек, — добавил он. Поделиться

Смирнов также утверждает, что коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода.