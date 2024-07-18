У російському Єкатеринбурзі палає завод “Ельмаш” — відео

18 липня російський Єкатеринбург накрив стовп диму через масштабну пожежу на заводі “Ельмаш”.
Головні тези:
- Пожежа на заводі Ельмаш у Єкатеринбурзі спричинила стовп диму над містом.
- Рятувальні служби країни-агресорки повідомили про збитки та евакуацію працівників.
- Атака дронів у Курській області призвела до пожежі на заводі низьковольтної апаратури.
Через пожежу над Єкатеринбургом піднявся стовп диму
Жителі російського Єкатеринбурга почали скаржитись на величезний стовп диму через палаючу промзону заводу “Ельмаш”.
Як повідомили рятувальні служби країни-агресорки, на території промислового майданчика горить покрівля будівлі.
За оперативною інформацією площа пожежі становить 420 квадратних метрів. До прибуття пожежників з будівлі самостійно евакуювали троє людей.
Очевидці події стверджують, що на момен пожежі на території заводу велися зварювальні роботи.
Наразі є інформація, що пожежу на заводі ліквідували.
Варто додати, що "Уралтрансмаш" - це велике російське підприємство, яке спеціалізується на виробництві військової техніки, верстатів, а також трамвайних вагонів. У мережі пишуть, що це єдиний завод у Росії, який виробляє самохідні артилерійські установки.
У Курській області РФ почалася масштабна пожежа після атаки дронів
16 липня нова атака дронів на територію РФ закінчилася потужною “бавовною” на заводі низьковольтної апаратури у Курській області.
Про події в області повідомляє т.в.о. губернатора Курщини Олексій Смирнов.
За його словами, наразі палає завод низьковольтної апаратури у селищі міського типу Корневе.
Окрім того, зазначається, що площа пожежі сягає 400 квадратів.
Смирнов також стверджує, що коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу.
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