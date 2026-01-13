В российском Новокузнецке подтвердили массовую гибель младенцев

В Новокузнецке в роддоме №1 сразу девять младенцев погибли в период новогодних праздников. Точная причина их смерти на данный момент не установлена и будет определена по результатам судебно-медицинских экспертиз.
Главные тезисы
- 17 младенцев появились на свет в крайне тяжелом состоянии, 16 из них были недоношенными.
- Врачи обнаружили у всех 17 детей тяжелую внутриутробную инфекцию, а у одного – первичный иммунодефицит.
Что произошло в российском Новокузнецке — последние подробности
В Минздраве Кузбасса уже выступили с официальным комментарием по этому поводу.
В ведомстве утверждают, что врачи новокузнецкого роддома №1 с 1 декабря 2025 года приняли 234 роды.
Кроме того, указано, что 17 новорожденных появились на свет в крайне тяжелом состоянии.
Также отмечено, что 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.
17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них недоношены, в том числе с экстремально низкой массой тела.
По данным Минздрава региона, у всех 17 детей была тяжелая внутриутробная инфекция, у одного — первичный иммунодефицит.
Как утверждают инсайдеры местных СМИ, причиной ЧП в роддоме могла стать нехватка квалифицированных специалистов, однако роддом официально отрицает эту версию.
