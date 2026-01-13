В российском Новокузнецке подтвердили массовую гибель младенцев

В Новокузнецке в роддоме №1 сразу девять младенцев погибли в период новогодних праздников. Точная причина их смерти на данный момент не установлена и будет определена по результатам судебно-медицинских экспертиз.

Что произошло в российском Новокузнецке — последние подробности

В Минздраве Кузбасса уже выступили с официальным комментарием по этому поводу.

В ведомстве утверждают, что врачи новокузнецкого роддома №1 с 1 декабря 2025 года приняли 234 роды.

Кроме того, указано, что 17 новорожденных появились на свет в крайне тяжелом состоянии.

Девять детей не выжили, остальные остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии или переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу, — сказано в официальном заявлении.

Также отмечено, что 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них недоношены, в том числе с экстремально низкой массой тела.

По данным Минздрава региона, у всех 17 детей была тяжелая внутриутробная инфекция, у одного — первичный иммунодефицит.