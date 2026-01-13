В российском Новокузнецке подтвердили массовую гибель младенцев
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Новокузнецке подтвердили массовую гибель младенцев

Что произошло в российском Новокузнецке – последние подробности
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Новокузнецке в роддоме №1 сразу девять младенцев погибли в период новогодних праздников. Точная причина их смерти на данный момент не установлена и будет определена по результатам судебно-медицинских экспертиз.

Главные тезисы

  • 17 младенцев появились на свет в крайне тяжелом состоянии, 16 из них были недоношенными.
  • Врачи обнаружили у всех 17 детей тяжелую внутриутробную инфекцию, а у одного – первичный иммунодефицит.

Что произошло в российском Новокузнецке — последние подробности

В Минздраве Кузбасса уже выступили с официальным комментарием по этому поводу.

В ведомстве утверждают, что врачи новокузнецкого роддома №1 с 1 декабря 2025 года приняли 234 роды.

Кроме того, указано, что 17 новорожденных появились на свет в крайне тяжелом состоянии.

Девять детей не выжили, остальные остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии или переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу, — сказано в официальном заявлении.

Также отмечено, что 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них недоношены, в том числе с экстремально низкой массой тела.

По данным Минздрава региона, у всех 17 детей была тяжелая внутриутробная инфекция, у одного — первичный иммунодефицит.

Как утверждают инсайдеры местных СМИ, причиной ЧП в роддоме могла стать нехватка квалифицированных специалистов, однако роддом официально отрицает эту версию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Путин ударил "Орешником" именно по Львовщине — объяснение аналитиков
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Эпоха подходит к концу". В России паникуют из-за нового провала Путина
Путин созерцает разрушение своего "великогосударственного проекта"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киевской области не работает часть супермаркетов после атак России
Киевщина снова страдает от российского террора

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?