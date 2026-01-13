У російському Новокузнецьку підтвердили масову загибель немовлят

У Новокузнецьку в пологовому будинку №1 одразу дев'ятеро немовлят загинули у період новорічних свят. Точна причина їхньої смерті на даний момент не встановлена і буде визначена за результатами судово-медичних експертиз.
Головні тези:
- 17 немовлят з'явилися на світ у вкрай тяжкому стані, 16 з них були недоношеними.
- Лікарі виявили у всіх 17 дітей важку внутрішньоутробну інфекцію, а у одного — первинний імунодефіцит.
Що сталося в російському Новокузнецьку — останні подробиці
У МОЗ Кузбасу уже виступили з офіційний коментарем з цього приводу.
У відомстві стверджують, що лікарі новокузнецького пологового будинку №1 з 1 грудня 2025 року прийняли 234 пологи.
Окрім того, наголошується, що 17 немовлят з'явилися на світ у вкрай тяжкому стані.
Також вказано, що 32 дитини проходили лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.
17 немовлят перебували у вкрай тяжкому стані, 16 із них — недоношені, зокрема з екстремально низькою масою тіла.
За даними МОЗ регіону, у всіх 17 дітей була важка внутрішньоутробна інфекція, у одного — первинний імунодефіцит.
Як стверджують інсайдери місцевих ЗМІ, причиною НП у пологовому будинку міг стати брак кваліфікованих фахівців, проте пологовий будинок офіційно заперечують цю версію.
