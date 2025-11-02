В российском порту "Кавказ" загорелся буксир

2 ноября в российском порту "Кавказ" произошло возгорание буксира, однако причины пожара пока не раскрываются.
Главные тезисы
- Пожар буксира локализован, экипаж не пострадал.
- Также известно, что в разных регионах страны-агрессорки гремела мощная "бавовна".
В России горел еще один буксир
Факт пожара подтвердила Южная транспортная прокуратура России.
Новороссийская транспортная прокуратура заявила, что уже приступила к проверке выполнения законодательства о безопасности судоходства.
Впоследствии в СК сообщили, что пожар буксира локализован, экипаж не пострадал.
Как уже упоминалось ранее, ночью 2 ноября находящийся на побережье Черного моря российский порт Туапсе попал под удары украинских дронов.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что минувшей ночью удалось успешно поразить инфраструктуру российского нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае.
Что важно понимать, атакованный терминал является одним из самых больших в России.
Также указано, что в России горели подстанции: в Железногорске Курской области, в Липецкой области и во временно оккупированном Алчевске.
