В российском порту "Кавказ" загорелся буксир

2 ноября в российском порту "Кавказ" произошло возгорание буксира, однако причины пожара пока не раскрываются.

В России горел еще один буксир

Факт пожара подтвердила Южная транспортная прокуратура России.

Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту Кавказ произошел пожар буксира, — сказано в официальном сообщении.

Новороссийская транспортная прокуратура заявила, что уже приступила к проверке выполнения законодательства о безопасности судоходства.

По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Впоследствии в СК сообщили, что пожар буксира локализован, экипаж не пострадал.

Как уже упоминалось ранее, ночью 2 ноября находящийся на побережье Черного моря российский порт Туапсе попал под удары украинских дронов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что минувшей ночью удалось успешно поразить инфраструктуру российского нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае.

Что важно понимать, атакованный терминал является одним из самых больших в России.