У російському порту "Кавказ" спалахнув буксир
Джерело:  online.ua

2 листопада в російському порту "Кавказ" відбулося загоряння буксира, однак причини пожежі наразі не розкриваються.

Головні тези:

  • Пожежа буксира локалізована, екіпаж не постраждав.
  • Також відомо, що в різних регіонах країни-агресорки гриміла гучна “бавовна”.

Факт пожежі підтвердила Південна транспортна прокуратура Росії.

Сьогодні, 2 листопада 2025 року, в порту Кавказ сталася пожежа буксира, — йдеться в офіційному повідомленні.

Новоросійська транспортна прокуратура заявила, що вже розпочала перевірку виконання законодавства про безпеку судноплавства.

За її підсумками буде розглянуто питання про необхідність вжиття заходів реагування.

Згодом в СК повідомили, що пожежа буксира локалізована, екіпаж не постраждав.

Як уже згадувалося раніше, уночі 2 листопада російський порт Туапсе, що знаходиться на узбережжі Чорного моря, потрапив під удари українських дронів.

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що минулої ночі вдалося успішно уразити інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї.

Що важливо розуміти, атакований термінал є одним із найбільших у Росії.

Також вказано, що в Росії горіли підстанції: в Желєзногорську Курської області, в Липецькій області та у тимчасово окупованому Алчевську.

