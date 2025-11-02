У російському порту "Кавказ" спалахнув буксир

2 листопада в російському порту "Кавказ" відбулося загоряння буксира, однак причини пожежі наразі не розкриваються.

У Росії горів ще один буксир

Факт пожежі підтвердила Південна транспортна прокуратура Росії.

Сьогодні, 2 листопада 2025 року, в порту Кавказ сталася пожежа буксира, — йдеться в офіційному повідомленні. Поширити

Новоросійська транспортна прокуратура заявила, що вже розпочала перевірку виконання законодавства про безпеку судноплавства.

За її підсумками буде розглянуто питання про необхідність вжиття заходів реагування. Поширити

Згодом в СК повідомили, що пожежа буксира локалізована, екіпаж не постраждав.

Як уже згадувалося раніше, уночі 2 листопада російський порт Туапсе, що знаходиться на узбережжі Чорного моря, потрапив під удари українських дронів.

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що минулої ночі вдалося успішно уразити інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї.

Що важливо розуміти, атакований термінал є одним із найбільших у Росії.