В Ростовской области горит военный аэродром Миллерово — видео
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Проиcшествия
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В Ростовской области горит военный аэродром Миллерово — видео

Миллерово
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Источник:  online.ua

20 июля в Ростовской области (РФ) раздались взрывы в районе военного аэродрома "Миллерово". В результате атаки беспилотников произошли пожары в регионе. Также под удар попала нефтебаза.

Главные тезисы

  • По заявлению губернатора Ростовской области, российские силы ПВО будто бы уничтожили 26 беспилотников, однако информация о последствиях происшествия уточняется.
  • Атаки беспилотников также зафиксированы в других регионах России и на оккупированном Крыму, приводя к пожарам и разрушениям.
  • В результате атаки беспилотников в других регионах России и Крыму также были фиксируються пожары и поражения стратегически важных объектов.

В результате атаки БПЛА в РФ пылает военный аэродром и нефтебаза

Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.

Василий Голубев

Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.

Несмотря на многочисленные попадания, утром Голубев вновь заявил, что российское ПВО якобы уничтожило 26 дронов.

Василий Голубев

По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.

Зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянки самолетов.

Взрывы в России и оккупированном Крыму 19 июля. Что известно

В течение ночи 19 июля два региона РФ и Крым подверглись атакам беспилотников.

В Минобороны России заявили, что 11 беспилотников сбили над Курской областью, три над Белгородской, еще пять БПЛА сбили над аннексированным Крымом и Черным морем.

По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, в Курске в результате падения обломков БПЛА ранения и ожоги получили двое жителей. Отметим, что никаких улик чиновник страны-агрессорки не опубликовал.

На Белгородщине, в Шебекино, в результате утренних обстрелов повреждение получил жилой дом.

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