В Ростовской области горит военный аэродром Миллерово — видео

20 июля в Ростовской области (РФ) раздались взрывы в районе военного аэродрома "Миллерово". В результате атаки беспилотников произошли пожары в регионе. Также под удар попала нефтебаза.
Главные тезисы
- По заявлению губернатора Ростовской области, российские силы ПВО будто бы уничтожили 26 беспилотников, однако информация о последствиях происшествия уточняется.
- Атаки беспилотников также зафиксированы в других регионах России и на оккупированном Крыму, приводя к пожарам и разрушениям.
- В результате атаки беспилотников в других регионах России и Крыму также были фиксируються пожары и поражения стратегически важных объектов.
В результате атаки БПЛА в РФ пылает военный аэродром и нефтебаза
Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.
Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.
Несмотря на многочисленные попадания, утром Голубев вновь заявил, что российское ПВО якобы уничтожило 26 дронов.
По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.
Зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянки самолетов.
Взрывы в России и оккупированном Крыму 19 июля. Что известно
В течение ночи 19 июля два региона РФ и Крым подверглись атакам беспилотников.
В Минобороны России заявили, что 11 беспилотников сбили над Курской областью, три над Белгородской, еще пять БПЛА сбили над аннексированным Крымом и Черным морем.
По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, в Курске в результате падения обломков БПЛА ранения и ожоги получили двое жителей. Отметим, что никаких улик чиновник страны-агрессорки не опубликовал.
На Белгородщине, в Шебекино, в результате утренних обстрелов повреждение получил жилой дом.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-