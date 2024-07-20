В Ростовской области горит военный аэродром Миллерово — видео

20 июля в Ростовской области (РФ) раздались взрывы в районе военного аэродрома "Миллерово". В результате атаки беспилотников произошли пожары в регионе. Также под удар попала нефтебаза.

В результате атаки БПЛА в РФ пылает военный аэродром и нефтебаза

Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.

Василий Голубев

Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.

Несмотря на многочисленные попадания, утром Голубев вновь заявил, что российское ПВО якобы уничтожило 26 дронов.

Василий Голубев

По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.

Зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянки самолетов.

Взрывы в России и оккупированном Крыму 19 июля. Что известно

В течение ночи 19 июля два региона РФ и Крым подверглись атакам беспилотников.

В Минобороны России заявили, что 11 беспилотников сбили над Курской областью, три над Белгородской, еще пять БПЛА сбили над аннексированным Крымом и Черным морем.

По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, в Курске в результате падения обломков БПЛА ранения и ожоги получили двое жителей. Отметим, что никаких улик чиновник страны-агрессорки не опубликовал.

На Белгородщине, в Шебекино, в результате утренних обстрелов повреждение получил жилой дом.