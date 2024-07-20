У Ростовській області палає військовий аеродром Міллерово — відео
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У Ростовській області палає військовий аеродром Міллерово — відео

Атака дронів
Джерело:  online.ua

20 липня у Ростовській області (РФ) пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово". Внаслідок атаки безпілотників сталися пожежі у регіоні. Також під удар потрапила нафтобаза.

Головні тези:

  • Місцеві жителі повідомили про потужні прильоти та вибухи в районі аеродрому Міллерово, що призвело до масштабної пожежі.
  • Губернатор області Ростовської заявив, що російські сили ППО нібито знищили 26 безпілотників.
  • Також атаки безпілотників зафіксували в інших регіонах Росії та окупованому Криму.

У результаті атаки БПЛА у РФ палає військовий аеродром та нафтобаза

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв у ніч проти 20 липня заявив, що сили ППО РФ нібито знищили 26 БпЛА. Голубєв традиційно заявив, що "постраждалих немає". І додав, що інформація про наслідки уточнюється.

Василь Голубєв

Натомість місцеві жителі у соцмережах повідомили про потужні прильоти у районі аеродрому Міллерово і вибухи в районі нафтобази.

Попри численні влучання, вранці Голубєв знову заявив, що російська ППО нібито знищила 26 дронів.

Василь Голубєв

За словами місцевих жителів у результаті атаки БПЛА пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, також вибухи прогриміли в районі нафтобази.

Зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

Вибухи у Росії та окупованому Криму 19 липня. Що відомо

Протягом ночі 19 липня два регіони РФ і Крим зазнали атак безпілотників.

У Міноборони Росії заявили, що 11 безпілотників збили над Курською областю, три — над Бєлгородською, ще п'ять БПЛА збили над анексованим Кримом та Чорним морем.

За інформацією губернатора Курської області Олексія Смирнова, у Курську у результаті падіння уламків БПЛА поранення та опіки отримали двоє жителів. Зазначимо, що жодних доказів чиновник країни-агресорки не опублікував.

На Бєлгородщині, у Шебекіно, внаслідок ранкового обстрілу пошкодження отримав житловий будинок.

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