В Румынии над военным аэродромом сбили три неизвестных беспилотника

Вечером 15 апреля над военной авиабазой в Румынии, где строится крупнейшая база НАТО в Европе, пролетели три беспилотника.

Беспилотники над военным аэродромом в Румынии

Румынская служба Радио Свобода передает, что беспилотники заметили над 57-й авиабазой имени Михаила Когелничану, расположенной неподалеку от города Констанца.

По данным Военно-воздушных сил Румынии, беспилотники "были небольшими, вероятнее всего, коммерческого типа и летали на низких скоростях и на небольшой высоте".

Генерал Константин Спин сказал, что беспилотники заглушили с помощью электроники, потому что они могли мешать полетам военной базы.

Командование 57-й авиабазы Михаила Когелничану сообщило Военной прокуратуре о применении мер, предусмотренных законом в таких ситуациях.

Также на уровне воинской части назначена комиссия по расследованию инцидента.

57-я авиабаза имени Михаила Когелничана является основой для строительства самой большой базы НАТО в Европе. Она будет занимать площадь около 3 тысяч гектаров и сможет разместить до 10 тысяч солдат НАТО и их семьи. Строительство обходится в 2,5 млрд евро.

Российские шпионы могли проникнуть в Румынию под видом беженцев

Ранее Высший совет обороны Румынии (CSAT) опубликовал отчет, в котором указано, что российские шпионы могли проникнуть в страну вместе с беженцами из Украины.

В отчете указано, что такие люди преследовали цель получения информации об обороне и безопасности страны.

Были также попытки получить важные данные о помощи, которую Румыния предлагает Украине.