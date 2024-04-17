У Румунії над військовим аеродромом збили три невідомі безпілотники

Ввечері 15 квітня над військовою авіабазою у Румунії, де будується найбільша база НАТО в Європі, пролетіли три безпілотники.

Безпілотники над військовим аеродромом в Румунії

Румунські служба “Радіо Свобода“ передає, що безпілотники помітили над 57-ю авіабазою імені Михаїла Когелничану, розташованої неподалік міста Констанца.

За даними Військово-повітряних сил Румунії, безпілотники «були невеликими, найімовірніше, комерційного типу і літали на низьких швидкостях і на невеликій висоті».

Генерал Костянтин Спіну сказав, що безпілотники заглушили за допомогою електроніки, тому що вони могли заважати польотам військової бази.

Командування 57-ї авіабази Михайла Когелничану повідомило Військову прокуратуру про застосування заходів, передбачених законом у таких ситуаціях.

Також на рівні військової частини призначено комісію з розслідування інциденту.

57-ма авіабаза імені Михаїла Когелничану є основою для спорудження найбільшої бази НАТО в Європі. Вона буде займати площу майже 3 тисячі гектарів та зможе розмістити до 10 тисяч солдатів НАТО та їхні сім’ї. Будівництво коштує 2,5 млрд євро.

Російські шпигуни могли проникнути в Румунію під виглядом біженців

Раніше Вища рада оборони Румунії (CSAT) опублікувала звіт, у якому вказано, що російські шпигуни могли проникнути в країну разом з біженцями з України.

У звіті зазначено, що такі люди мали на меті отримання інформації про оборону та безпеку країни.

Були також спроби отримати важливі дані про допомогу, яку Румунія пропонує Україні.