У Румунії над військовим аеродромом збили три невідомі безпілотники
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У Румунії над військовим аеродромом збили три невідомі безпілотники

Дрон
Джерело:  Радіо Свобода

Ввечері 15 квітня над військовою авіабазою у Румунії, де будується найбільша база НАТО в Європі, пролетіли три безпілотники.

Безпілотники над військовим аеродромом в Румунії

Румунські служба “Радіо Свобода“ передає, що безпілотники помітили над 57-ю авіабазою імені Михаїла Когелничану, розташованої неподалік міста Констанца.

За даними Військово-повітряних сил Румунії, безпілотники «були невеликими, найімовірніше, комерційного типу і літали на низьких швидкостях і на невеликій висоті».

Генерал Костянтин Спіну сказав, що безпілотники заглушили за допомогою електроніки, тому що вони могли заважати польотам військової бази.

Командування 57-ї авіабази Михайла Когелничану повідомило Військову прокуратуру про застосування заходів, передбачених законом у таких ситуаціях.

Також на рівні військової частини призначено комісію з розслідування інциденту.

57-ма авіабаза імені Михаїла Когелничану є основою для спорудження найбільшої бази НАТО в Європі. Вона буде займати площу майже 3 тисячі гектарів та зможе розмістити до 10 тисяч солдатів НАТО та їхні сім’ї. Будівництво коштує 2,5 млрд євро.

Російські шпигуни могли проникнути в Румунію під виглядом біженців

Раніше Вища рада оборони Румунії (CSAT) опублікувала звіт, у якому вказано, що російські шпигуни могли проникнути в країну разом з біженцями з України.

У звіті зазначено, що такі люди мали на меті отримання інформації про оборону та безпеку країни.

Були також спроби отримати важливі дані про допомогу, яку Румунія пропонує Україні.

Крім того, люди, які проникли до Румунії, також шукали інформацію про військові навчання та війська, які дислокуються в країні.

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