В Румынии назначили дату повторных выборов президента после скандального первого тура

Господствующая коалиция в Румынии определилась с датой повторных выборов президента. Первый тур должен пройти уже в марте 2025 года.
Главные тезисы
- Первый тур повторных выборов президента в Румынии запланирован на 23 марта 2025 года, а второй тур состоится 6 апреля 2025 года.
- Аннулирование первого тура выборов произошло после обнародования информации об иностранном вмешательстве и ходатайства о расследовании агитации в пользу Георгеску.
- Скандал с выборами в Румынии вызван агрессивной кампанией в социальных сетях и протестами, что привело к решению о переназначении даты повторных выборов президента.
В Румынии определились с датой повторных выборов президента
Издание Digi24 со ссылкой на источники пишет, что сегодня коалиция определилась с датами. Первый тур должен состояться 23 марта, второй — 6 апреля 2025 года.
Отметим, что проевропейская коалиция Социал-демократической партии действующего премьера Марчела Чолаку, Национальной либеральной партии и этнической венгерской партии UDMR уже заявила о поддержке Крина Антонеску как единого кандидата.
Среди других в гонке примут участие Елена Ласкони из Союза спасения Румынии, а также независимые кандидаты Калин Георгеску, Никушор Дан и Даниэль Фунериу.
Скандальные выборы президента в Румынии
Первый тур выборов состоялся 24 ноября 2024 года. По его итогам во вторый тур прошли правоцентристская политика Елена Ласкони и ультраправый Калин Георгеску. не вышли социал-демократы.
Результат Георгеску был неожиданным, считается, что его обеспечила агрессивная кампания в TikTok, а протесты против кандидата вспыхнули в Бухаресте и ряде городов. Как показал анализ агентства G4 Media, кандидат установил "машину пропаганды" через тысячи аккаунтов.
Позже в Конституционный суд поступило ходатайство об аннулировании первого тура, а Высший совет национальной обороны призвал провести расследование атак на избирательную инфраструктуру и незаконную агитацию в пользу Георгеску. TikTok признал, что получил 362 тысяч евро, хотя сам Георгеску говорил, что не потратил ни одного евро.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-