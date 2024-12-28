В Румынии назначили дату повторных выборов президента после скандального первого тура

Господствующая коалиция в Румынии определилась с датой повторных выборов президента. Первый тур должен пройти уже в марте 2025 года.

В Румынии определились с датой повторных выборов президента

Издание Digi24 со ссылкой на источники пишет, что сегодня коалиция определилась с датами. Первый тур должен состояться 23 марта, второй — 6 апреля 2025 года.

Отметим, что проевропейская коалиция Социал-демократической партии действующего премьера Марчела Чолаку, Национальной либеральной партии и этнической венгерской партии UDMR уже заявила о поддержке Крина Антонеску как единого кандидата.

Среди других в гонке примут участие Елена Ласкони из Союза спасения Румынии, а также независимые кандидаты Калин Георгеску, Никушор Дан и Даниэль Фунериу.

Президентские выборы будут повторены после того, как Конституционный суд Румынии принял решение отменить первый тур, состоявшийся в конце ноября. Поделиться

Скандальные выборы президента в Румынии

Первый тур выборов состоялся 24 ноября 2024 года. По его итогам во вторый тур прошли правоцентристская политика Елена Ласкони и ультраправый Калин Георгеску. не вышли социал-демократы.

Результат Георгеску был неожиданным, считается, что его обеспечила агрессивная кампания в TikTok, а протесты против кандидата вспыхнули в Бухаресте и ряде городов. Как показал анализ агентства G4 Media, кандидат установил "машину пропаганды" через тысячи аккаунтов.

Позже в Конституционный суд поступило ходатайство об аннулировании первого тура, а Высший совет национальной обороны призвал провести расследование атак на избирательную инфраструктуру и незаконную агитацию в пользу Георгеску. TikTok признал, что получил 362 тысяч евро, хотя сам Георгеску говорил, что не потратил ни одного евро.