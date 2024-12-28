В Румынии назначили дату повторных выборов президента после скандального первого тура
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В Румынии назначили дату повторных выборов президента после скандального первого тура

Румыния
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Источник:  Digi24

Господствующая коалиция в Румынии определилась с датой повторных выборов президента. Первый тур должен пройти уже в марте 2025 года.

Главные тезисы

  • Первый тур повторных выборов президента в Румынии запланирован на 23 марта 2025 года, а второй тур состоится 6 апреля 2025 года.
  • Аннулирование первого тура выборов произошло после обнародования информации об иностранном вмешательстве и ходатайства о расследовании агитации в пользу Георгеску.
  • Скандал с выборами в Румынии вызван агрессивной кампанией в социальных сетях и протестами, что привело к решению о переназначении даты повторных выборов президента.

В Румынии определились с датой повторных выборов президента

Издание Digi24 со ссылкой на источники пишет, что сегодня коалиция определилась с датами. Первый тур должен состояться 23 марта, второй — 6 апреля 2025 года.

Отметим, что проевропейская коалиция Социал-демократической партии действующего премьера Марчела Чолаку, Национальной либеральной партии и этнической венгерской партии UDMR уже заявила о поддержке Крина Антонеску как единого кандидата.

Среди других в гонке примут участие Елена Ласкони из Союза спасения Румынии, а также независимые кандидаты Калин Георгеску, Никушор Дан и Даниэль Фунериу.

Президентские выборы будут повторены после того, как Конституционный суд Румынии принял решение отменить первый тур, состоявшийся в конце ноября.

Скандальные выборы президента в Румынии

Первый тур выборов состоялся 24 ноября 2024 года. По его итогам во вторый тур прошли правоцентристская политика Елена Ласкони и ультраправый Калин Георгеску. не вышли социал-демократы.

Результат Георгеску был неожиданным, считается, что его обеспечила агрессивная кампания в TikTok, а протесты против кандидата вспыхнули в Бухаресте и ряде городов. Как показал анализ агентства G4 Media, кандидат установил "машину пропаганды" через тысячи аккаунтов.

Позже в Конституционный суд поступило ходатайство об аннулировании первого тура, а Высший совет национальной обороны призвал провести расследование атак на избирательную инфраструктуру и незаконную агитацию в пользу Георгеску. TikTok признал, что получил 362 тысяч евро, хотя сам Георгеску говорил, что не потратил ни одного евро.

После того, как была рассекречена информация об иностранном вмешательстве, первый тур выборов был аннулирован.

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