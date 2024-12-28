У Румунії призначили дату повторних виборів президента після скандального першого туру

Панівна коаліція в Румунії визначилася з датою повторних виборів президента. Перший тур має відбутися вже в березні 2025 року.

У Румунії визначилися з датою повторних виборів президента

Видання Digi24 з посиланням на джерела пише, що сьогодні коаліція визначилася з датами. Перший тур має відбутися 23 березня, другий — 6 квітня 2025 року.

Зазначимо, проєвропейська коаліція Соціал-демократичної партії чинного прем'єра Марчела Чолаку, Національної ліберальної партії та етнічної угорської партії UDMR уже заявила про підтримку Кріна Антонеску як єдиного кандидата.

Серед інших у перегонах візьмуть участь Єлена Ласконі з Союзу порятунку Румунії, а також незалежні кандидати Калін Георгеску, Нікушор Дан і Даніель Фунеріу.

Президентські вибори будуть повторені після того, як Конституційний суд Румунії ухвалив рішення скасувати перший тур, який відбувся наприкінці листопада. Поширити

Скандальні вибори президента в Румунії

Перший тур виборів відбувся 24 листопада 2024 року. За його підсумками до другого туру пройшли правоцентристська політикиня Єлена Ласконі та ультраправий Калін Георгеску. Це було вперше з 2000 року, коли націоналістичний кандидат пробився до другого туру, і вперше в посткомуністичний період, коли до другого туру не вийшли соціал-демократи.

Результат Георгеску був несподіваним, вважається, що його забезпечила агресивна кампанія в TikTok, а протести проти кандидата спалахнули в Бухаресті та низці міст. Як показав аналіз агентства G4 Media, кандидат встановив "машину пропаганди" через тисячі акаунтів.

Пізніше до Конституційного суду надійшло клопотання про анулювання першого туру, а Вища рада національної оборони закликала провести розслідування атак на виборчу інфраструктуру і незаконної агітації на користь Георгеску. TikTok визнав, що отримав 362 тисячі євро, хоча сам Георгеску говорив, що не витратив жодного євро.