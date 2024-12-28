У Румунії призначили дату повторних виборів президента після скандального першого туру
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У Румунії призначили дату повторних виборів президента після скандального першого туру

Румунія
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Джерело:  Digi24

Панівна коаліція в Румунії визначилася з датою повторних виборів президента. Перший тур має відбутися вже в березні 2025 року.

Головні тези:

  • Перший тур повторних виборів президента в Румунії відбудеться 23 березня 2025 року, другий тур заплановано на 6 квітня 2025 року.
  • Урядова коаліція визначилася з датами виборів та підтримала єдиного кандидата Кріна Антонеску.
  • Скасування першого туру виборів сталося через агресивну кампанію в TikTok та протести на вулицях Бухаресту та інших міст.

У Румунії визначилися з датою повторних виборів президента

Видання Digi24 з посиланням на джерела пише, що сьогодні коаліція визначилася з датами. Перший тур має відбутися 23 березня, другий — 6 квітня 2025 року.

Зазначимо, проєвропейська коаліція Соціал-демократичної партії чинного прем'єра Марчела Чолаку, Національної ліберальної партії та етнічної угорської партії UDMR уже заявила про підтримку Кріна Антонеску як єдиного кандидата.

Серед інших у перегонах візьмуть участь Єлена Ласконі з Союзу порятунку Румунії, а також незалежні кандидати Калін Георгеску, Нікушор Дан і Даніель Фунеріу.

Президентські вибори будуть повторені після того, як Конституційний суд Румунії ухвалив рішення скасувати перший тур, який відбувся наприкінці листопада.

Скандальні вибори президента в Румунії

Перший тур виборів відбувся 24 листопада 2024 року. За його підсумками до другого туру пройшли правоцентристська політикиня Єлена Ласконі та ультраправий Калін Георгеску. Це було вперше з 2000 року, коли націоналістичний кандидат пробився до другого туру, і вперше в посткомуністичний період, коли до другого туру не вийшли соціал-демократи.

Результат Георгеску був несподіваним, вважається, що його забезпечила агресивна кампанія в TikTok, а протести проти кандидата спалахнули в Бухаресті та низці міст. Як показав аналіз агентства G4 Media, кандидат встановив "машину пропаганди" через тисячі акаунтів.

Пізніше до Конституційного суду надійшло клопотання про анулювання першого туру, а Вища рада національної оборони закликала провести розслідування атак на виборчу інфраструктуру і незаконної агітації на користь Георгеску. TikTok визнав, що отримав 362 тисячі євро, хоча сам Георгеску говорив, що не витратив жодного євро.

Після того, як було розсекречено інформацію про іноземне втручання, перший тур виборів було анульовано.

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