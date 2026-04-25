В Румынии обнаружили обломки беспилотников РФ недалеко от границы с Украиной

В Румынии неподалеку от границы с Украиной нашли обломки еще одного дрона после того, как фрагменты другого беспилотника были найдены в районе города Галац.
Главные тезисы
- Министерство национальной обороны получило информацию о том, что в районе фермы у поселка Векерень в уезде Тулча были обнаружены обломки дрона РФ.
- Ранее в Минобороны Румынии сообщили об обнаружении фрагментов беспилотника, упавшего утром 25 апреля в жилой район в муниципалитете Галац и повлекшего повреждение имущества.
Фрагменты 2-х российских дронов нашли в Румынии
Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в своем заявлении 25 апреля.
Территория была оцеплена сотрудниками пограничной полиции, а общая группа, в состав которой входят специалисты Министерства национальной обороны и Румынской разведывательной службы, отправилась на место происшествия для выяснения обстоятельств и изъятия обломков для проведения экспертизы.
Ранее в Минобороны Румынии сообщили об обнаружении фрагментов беспилотника, упавшего утром 25 апреля в жилой район в муниципалитете Галац и повлекшего повреждение имущества. Позже найденные остатки дрона были нейтрализованы группой специалистов Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы.
Служба по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщила, что временно эвакуировала людей, находившихся вблизи беспилотника, обнаруженного в Галаке. Румынский президент Никушор Дан заявил, что это первый случай, когда беспилотник РФ повредил имущество в Румынии.
Село Уекерень расположено неподалеку от города Галац.
Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в субботу из-за инцидента с падением дрона в районе города Галац.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-