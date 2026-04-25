В Румынии обнаружили обломки беспилотников РФ недалеко от границы с Украиной
В Румынии неподалеку от границы с Украиной нашли обломки еще одного дрона после того, как фрагменты другого беспилотника были найдены в районе города Галац.

  • Министерство национальной обороны получило информацию о том, что в районе фермы у поселка Векерень в уезде Тулча были обнаружены обломки дрона РФ.
  • Ранее в Минобороны Румынии сообщили об обнаружении фрагментов беспилотника, упавшего утром 25 апреля в жилой район в муниципалитете Галац и повлекшего повреждение имущества.

Фрагменты 2-х российских дронов нашли в Румынии

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в своем заявлении 25 апреля.

В субботу, 25 апреля, Министерство национальной обороны получило информацию о том, что в районе фермы вблизи поселка Векерень в уезде Тулча были обнаружены обломки дрона.

Территория была оцеплена сотрудниками пограничной полиции, а общая группа, в состав которой входят специалисты Министерства национальной обороны и Румынской разведывательной службы, отправилась на место происшествия для выяснения обстоятельств и изъятия обломков для проведения экспертизы.

Ранее в Минобороны Румынии сообщили об обнаружении фрагментов беспилотника, упавшего утром 25 апреля в жилой район в муниципалитете Галац и повлекшего повреждение имущества. Позже найденные остатки дрона были нейтрализованы группой специалистов Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы.

Служба по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщила, что временно эвакуировала людей, находившихся вблизи беспилотника, обнаруженного в Галаке. Румынский президент Никушор Дан заявил, что это первый случай, когда беспилотник РФ повредил имущество в Румынии.

Село Уекерень расположено неподалеку от города Галац.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в субботу из-за инцидента с падением дрона в районе города Галац.

Обломки дронов были найдены после того, как ночью 25 апреля Россия совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину, в том числе и в районе румынско-украинской границы.

