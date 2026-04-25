У Румунії знайшли уламки безпілотників РФ неподалік кордону з Україною

У Румунії неподалік від кордону з Україною знайшли уламки ще одного дрона після того, як фрагменти іншого безпілотника було знайдено в районі міста Галац.
Головні тези:
- Міністерство національної оборони отримало інформацію про те, що в районі ферми поблизу селища Векерень в повіті Тулча було виявлено уламки дрона РФ.
- Раніше у Міноборони Румунії повідомили про виявлення фрагментів безпілотника, що впав вранці 25 квітня у житловий район у муніципалітеті Галац і призвів до пошкодження майна.
Фрагменти 2-х російських дронів знайшли у Румунії
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії у своїй заяві 25 квітня.
Територія була оточена співробітниками прикордонної поліції, а спільна група, до складу якої входять фахівці Міністерства національної оборони та Румунської розвідувальної служби, вирушила на місце події для з'ясування обставин та вилучення уламків для проведення експертизи.
Раніше у Міноборони Румунії повідомили про виявлення фрагментів безпілотника, що впав вранці 25 квітня у житловий район у муніципалітеті Галац і призвів до пошкодження майна. Пізніше знайдені рештки дрона були нейтралізовані групою спеціалістів Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби.
Служба з надзвичайних ситуацій Румунії повідомила, що тимчасово евакуювала людей, які перебували поблизу безпілотника, виявленого в Галаці. Румунський президент Нікушор Дан заявив, що це перший випадок, коли безпілотник РФ пошкодив майно в Румунії.
Село Векерень розташоване неподалік від міста Галац.
Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла у суботу через інцидент із падінням дрона у районі міста Галац.
