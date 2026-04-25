У Румунії знайшли уламки безпілотників РФ неподалік кордону з Україною
Категорія
Світ
Дата публікації

дрон РФ

У Румунії неподалік від кордону з Україною знайшли уламки ще одного дрона після того, як фрагменти іншого безпілотника було знайдено в районі міста Галац.

Головні тези:

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії у своїй заяві 25 квітня.

У суботу, 25 квітня, Міністерство національної оборони отримало інформацію про те, що в районі ферми поблизу селища Векерень в повіті Тулча було виявлено уламки дрона.

Територія була оточена співробітниками прикордонної поліції, а спільна група, до складу якої входять фахівці Міністерства національної оборони та Румунської розвідувальної служби, вирушила на місце події для з'ясування обставин та вилучення уламків для проведення експертизи.

Раніше у Міноборони Румунії повідомили про виявлення фрагментів безпілотника, що впав вранці 25 квітня у житловий район у муніципалітеті Галац і призвів до пошкодження майна. Пізніше знайдені рештки дрона були нейтралізовані групою спеціалістів Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби.

Служба з надзвичайних ситуацій Румунії повідомила, що тимчасово евакуювала людей, які перебували поблизу безпілотника, виявленого в Галаці. Румунський президент Нікушор Дан заявив, що це перший випадок, коли безпілотник РФ пошкодив майно в Румунії.

Село Векерень розташоване неподалік від міста Галац.

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла у суботу через інцидент із падінням дрона у районі міста Галац.

Уламки дронів були знайдені після того, як вночі 25 квітня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, зокрема і в районі румунсько-українського кордону.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія готова до перемовин про об'єднання з Молдовою
Румунія допускає можливість об'єднання з Молдовою
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща та Румунія підіймали бойову авіацію через масований обстріл Росією України
літаки
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Румунія попередньо дозволила США використання своїх військових баз для атак по Ірану
база

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?