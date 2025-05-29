В Санкт-Петербурге горит стратегический завод РФ "Авангард" — видео
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В Санкт-Петербурге горит стратегический завод РФ "Авангард" — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В российском городе Санкт-Петербург в ночь на 29 мая произошел пожар на заводе "Авангард". Пожарные пытаются ликвидировать огненное ЧС на здании предприятия, которое включено в перечень стратегических в стране.

Главные тезисы

  • В ночь на 29 мая на стратегическом заводе “Авангард” в Санкт-Петербурге произошел пожар площадью 100 кв м.
  • Пожарные активно борются с огнем на предприятии, специализирующемся на производстве радиоэлектроники и микросхемотехники.
  • Завод входит в список стратегических и системотворческих компаний РФ и имеет статус Федерального научно-производственного центра.

В Санкт-Петербурге горит завод "Авангард"

О пожаре на территории петербургского завода "Авангард" в сети сообщили еще поздно вечером накануне.

Кроме того, в сети были обнародованы кадры, на которых виден черный густой дым, поднимающийся над городом из-за пожара.

При этом причина, почему произошел пожар на предприятии, не раскрывается.

На 5 этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Согласно данным из открытых источников, на этом научно-производственном предприятии производятся, в частности, радиоэлектроника, микросхемотехника, занимаются приборостроением, производством базовых конструкций радиоэлектронной аппаратуры.

ОАО "Авангард" включен в список стратегических и системотворческих компаний РФ, и имеет статус Федерального научно-производственного центра в России.

В 2014 году на базе ОАО "Авангард" был открыт Центр микросистемотехники. Основное здание находится в Санкт-Петербурге по адресу: Кондратьевский пр., 72.

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