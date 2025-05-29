У Санкт-Петербурзі горить стратегічний завод РФ "Авангард" — відео
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У Санкт-Петербурзі горить стратегічний завод РФ "Авангард" — відео

пожежа
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Джерело:  online.ua

У російському місті Санкт-Петербург у ніч проти 29 травня сталася пожежа на заводі "Авангард". Пожежники намагаються ліквідувати вогняну НС на будівлі підприємства, яка включена до переліку стратегічних у країні.

Головні тези:

  • У ніч проти 29 травня у Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі “Авангард”, який виробляє радіоелектроніку та мікросхемотехніку.
  • Пожежники зараз ліквідовують вогонь на виробничій будівлі площею 100 кв м, а причина загоряння поки не відома.
  • Завод входить до переліку стратегічних та системотворчих підприємств РФ і має статус Федерального науково-виробничого центру.

У Санкт-Петербурзі горить завод "Авангард"

Про пожежу на території петербурзького заводу "Авангард" в мережі повідомили ще пізно ввечері напередодні.

Крім того, в мережі були оприлюднені кадри, на яких видно чорний густий дим, що підіймається над містом через пожежу.

При цьому причина, чому сталася пожежа на підприємстві, не розкривається. У петербурзькому відділі надзвичайників розповіли вже після першої ночі, що проходять роботи з гасіння пожежі у виробничій будівлі на Кондратівському проспекті, 72.

На 5-му поверсі 6-поверхової будівлі відбувається горіння на площі 100 кв. метрів. Відомості про постраждалих не надходили.

Згідно з даними з відкритих джерел, на цьому науково-виробничому підприємстві виготовляють, зокрема, радіоелектроніку, мікросхемотехніку, займаються приладобудуванням, виробництвом базових конструкцій радіоелектронної апаратури.

ВАТ "Авангард" включений до переліку стратегічних та системотворчих підприємств РФ, та має статус Федерального науково-виробничого центру у Росії.

У 2014 році на базі ВАТ "Авангард" відкрили Центр мікросистемотехніки. Основна будівля знаходиться у Санкт-Петербурзі за адресою Кондратьєвський пр., 72.

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