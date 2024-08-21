В семи районах Курщины отменили местные выборы из-за операции ВСУ

Почему россияне отменили местные выборы на Курщине

Как сообщил российский Центризбирком, выборы не состоятся в приграничных Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.

На какой срок перенесли муниципальные выборы — не уточняется.

Однако россияне отмечают, что процесс подготовки и проведения выборов "будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей".

В то же время, заявила глава избирательной комиссии области Татьяна Малахова, сентябрьские выборы губернатора региона состоятся, досрочное голосование на них запланировано на период с 28 августа по 5 сентября. После 6, 7 и 8 сентября должно состояться основное голосование.

На Курщине объявили досрочные выборы губернатора из-за наступления ВСУ

Как сообщил областной избирком, решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан РФ.

Вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся 29 августа.

В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".

Уверен, каждый из вас реально оценивает обстановку в области и согласится с моей позицией. Сейчас мне как никогда важна ваша поддержка. Сейчас максимально сосредоточился на решении первоочередных задач, возглавляю оперативный штаб, работаем во благо родной земли, — заявил Смирнов. Поделиться

К слову, чтобы успокоить население кремлевская пропаганда активно продвигает идею "новой реальности" и "новой нормальности", подобные термины уже использовались во время пандемии и в начале войны. Целью является убедить людей, что ситуация не является отклонением, а временной нормой, которая поможет уменьшить тревожность.