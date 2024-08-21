Власти РФ отменили на неопределенный срок местные выборы в 7 районах Курщины.
Главные тезисы
- Российские власти отменили местные выборы в 7 районах Курщины из-за проведения операции ВСУ.
- Перенос муниципальных выборов вызван необходимостью обеспечения безопасности избирателей.
- Пропаганда продвигает идею “новой реальности” для уменьшения тревожности населения.
- Решение отказаться от выборов усилило панику, несмотря на отсутствие реальных угроз для голосования.
Почему россияне отменили местные выборы на Курщине
Как сообщил российский Центризбирком, выборы не состоятся в приграничных Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.
На какой срок перенесли муниципальные выборы — не уточняется.
Однако россияне отмечают, что процесс подготовки и проведения выборов "будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей".
В то же время, заявила глава избирательной комиссии области Татьяна Малахова, сентябрьские выборы губернатора региона состоятся, досрочное голосование на них запланировано на период с 28 августа по 5 сентября. После 6, 7 и 8 сентября должно состояться основное голосование.
На Курщине объявили досрочные выборы губернатора из-за наступления ВСУ
Как сообщил областной избирком, решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан РФ.
Вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся 29 августа.
В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".
К слову, чтобы успокоить население кремлевская пропаганда активно продвигает идею "новой реальности" и "новой нормальности", подобные термины уже использовались во время пандемии и в начале войны. Целью является убедить людей, что ситуация не является отклонением, а временной нормой, которая поможет уменьшить тревожность.
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