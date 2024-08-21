В семи районах Курщины отменили местные выборы из-за операции ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

В семи районах Курщины отменили местные выборы из-за операции ВСУ

В семи районах Курщины отменили местные выборы из-за операции ВСУ
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Источник:  online.ua

Власти РФ отменили на неопределенный срок местные выборы в 7 районах Курщины.

Главные тезисы

  • Российские власти отменили местные выборы в 7 районах Курщины из-за проведения операции ВСУ.
  • Перенос муниципальных выборов вызван необходимостью обеспечения безопасности избирателей.
  • Пропаганда продвигает идею “новой реальности” для уменьшения тревожности населения.
  • Решение отказаться от выборов усилило панику, несмотря на отсутствие реальных угроз для голосования.

Почему россияне отменили местные выборы на Курщине

Как сообщил российский Центризбирком, выборы не состоятся в приграничных Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.

На какой срок перенесли муниципальные выборы — не уточняется.

Однако россияне отмечают, что процесс подготовки и проведения выборов "будет восстановлен при полной гарантии безопасности избирателей".

В то же время, заявила глава избирательной комиссии области Татьяна Малахова, сентябрьские выборы губернатора региона состоятся, досрочное голосование на них запланировано на период с 28 августа по 5 сентября. После 6, 7 и 8 сентября должно состояться основное голосование.

На Курщине объявили досрочные выборы губернатора из-за наступления ВСУ

Как сообщил областной избирком, решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан РФ.

Вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся 29 августа.

В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".

Уверен, каждый из вас реально оценивает обстановку в области и согласится с моей позицией. Сейчас мне как никогда важна ваша поддержка. Сейчас максимально сосредоточился на решении первоочередных задач, возглавляю оперативный штаб, работаем во благо родной земли, — заявил Смирнов.

К слову, чтобы успокоить население кремлевская пропаганда активно продвигает идею "новой реальности" и "новой нормальности", подобные термины уже использовались во время пандемии и в начале войны. Целью является убедить людей, что ситуация не является отклонением, а временной нормой, которая поможет уменьшить тревожность.

Другим аспектом "новой нормальности" есть проведение выборов губернатора Курской области. Отказ от выборов лишь усилил панику, создавая впечатление, что регион под угрозой или уже потерян. Пока никаких угроз для проведения голосования нет, утверждает источник.

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