У семи районах Курщини скасували місцеві вибори через операцію ЗСУ

Чому росіяни скасували місцеві вибори на Курщині

Як повідомив російський Центрвиборчком, вибори не відбудуться в прикордонних Біловському, Більшесолдатському, Глушківському, Коренівському, Суджанському та Хомутовському районах, а також у місті Льгов.

На який термін перенесли муніципальні вибори — не уточнюється.

Проте росіяни зазначають, що процес підготовки та проведення виборів "буде відновлено за повної гарантії безпеки виборців".

Водночас, заявила голова виборчої комісії області Тетяна Малахова, вересневі вибори губернатора регіону відбудуться, дострокове голосування на них заплановано на період із 28 серпня до 5 вересня. Після — 6, 7 і 8 вересня має відбутись основне голосування.

На Курщині оголосили дострокові вибори губернатора через наступ ЗСУ

Як повідомив обласний виборчком, рішення ухвалене "з метою гарантування безпеки, захисту життя і здоров’я громадян РФ.

Замість запланованих 6-9 вересня вони розпочнуться 29 серпня.

Натомість виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов, зареєстрований кандидатом від "Єдиної Росії", заявив, що голосування "проходитиме у вкрай непростій обстановці".

Впевнений, що кожен із вас реально оцінює обстановку в області та погодиться з моєю позицією. Зараз мені як ніколи важлива ваша підтримка. Зараз максимально зосередився на вирішенні першочергових завдань, очолюю оперативний штаб, працюємо на благо рідної землі, — заявив Смирнов. Поширити

До слова, щоб заспокоїти населення, кремлівська пропаганда активно просуває ідею "нової реальності" і "нової нормальності", подібні терміни вже використовувалися під час пандемії та на початку війни. Метою є переконати людей, що ситуація не є відхиленням, а тимчасовою нормою, що допоможе зменшити тривожність.